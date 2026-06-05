La leyenda detrás de “Tarea fina”: el supuesto romance del Indio Solari con una famosa modelo

La muerte de Carlos Alberto Solari, más conocido como Indio Solari, provocó una fuerte conmoción entre fanáticos y figuras de la cultura argentina. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su casa de Parque Leloir, donde vivía desde hacía años, tras convivir durante largo tiempo con la enfermedad de Parkinson. Mientras las redes sociales se llenaron de homenajes, recuerdos y mensajes de despedida, volvió a circular uno de los rumores más llamativos vinculados a su obra: la supuesta historia real detrás de “Tarea fina”, una de las canciones más emblemáticas de su repertorio.

“Tarea fina”, incluida en La mosca y la sopa (1991), es considerada una de las canciones más enigmáticas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con versos como “Con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi”, “Le das la copa, al fin, al vencedor” y “Nunca la vi llorar”, la letra dio lugar a múltiples interpretaciones a lo largo de los años. Como suele ocurrir con muchas composiciones del Indio Solari, el significado nunca fue explicado de manera definitiva, lo que alimentó aún más las especulaciones de los fanáticos.

Canción "Tarea Fina" de Patricio Rey Y Sus Redonditos De Ricota

Durante la década de 1990 comenzó a circular una teoría que se mantuvo viva durante años entre los seguidores de la banda. Según ese rumor, la canción relataba una historia marcada por el amor oculto, el lujo y la traición, y tenía como protagonista a Karina Rabolini, quien por entonces era pareja y luego esposa de Daniel Scioli. ¿Qué hacía pensar que ese vínculo podría haber existido? Básicamente estrofas como: “Quemando la turbina/Te escapás” y “Un auto guapo va a venir por vos / Y nada va a cambiar / Vas a vivir en el Delta, en un lanchón / Buscando de qué reír”. Frases que, para el imaginario popular, hacían referencia a la pasión de Scioli por las competencias de lanchas.

Aunque nunca existieron pruebas que respaldaran esa versión ni fue confirmada por el propio Solari, el mito se convirtió en una de las interpretaciones más conocidas alrededor de una de las canciones más populares del repertorio ricotero.

Karina Rabolini fue señalada durante décadas como la musa detrás de la canción

Pese a que el rumor circuló durante años y se convirtió en una de las teorías más difundidas entre los seguidores de Los Redondos, tanto el Indio Solari como Karina Rabolini se encargaron de desmentirlo públicamente. En su libro de memorias, el músico aseguró que nunca tuvo vínculo con la exmodelo y que toda la historia fue producto de una construcción mediática que terminó creciendo con el paso del tiempo.

En esa misma línea, Rabolini también se refirió a esas especulaciones y fue contundente en una entrevista con el programa Tierra de Locos de Rock & Pop años atrás. “La verdad es que me encantaría que fuera así, pero creo que no es para mí. Lamentablemente”, aclaró. Luego agregó entre risas: “Yo me agrando porque está bueno que piensen eso, porque el Indio es grosísimo”, cerrando así uno de los mitos más persistentes alrededor de esa canción.

La letra completa de Tarea fina

Quemando la turbina te escapás.

¿Vas a volver a herirme otra vez?

En tu ternura está acechándome

una buena traición de mujer

que echa hielo y brasas en mi corazón

(fumando en la oscuridad).

Sobrio no te puedo ni hablar,

estoy perdido sin mi estupidez.

Un auto guapo va a venir por vos

y nada va a cambiar.

Vas a vivir en el Delta en un lanchón

buscando de qué reír.

Con las piernas más bonitas,

las más lindas piernas que vi

y un juego rico de amores.

Caída libre para dos.

Le das la copa, al fin, al vencedor,

tarea fina, perdida en mi soledad.

No sé si no me gusta más que el rock

(nunca la ví llorar).

Si no va sin freno no anda bien

ni me encadena a su show.

Con las piernas más bonitas,

las más lindas piernas que vi

y un juego rico de amores.

Caída libre para dos.