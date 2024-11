La llamativa decisión de Paula Chaves y Pedro Alfonso tras 10 años de matrimonio: “Tan extremista”

Con el paso del tiempo, Paula Chaves y Pedro Alfonso se consolidaron como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, teniendo en cuenta que ya llevan más de 10 años de matrimonio y tienen tres hijos en común: Olivia, Baltazar y Filipa. Pese a que el público apoya este vínculo, recientemente dieron a conocer los conflictos que están teniendo en relación con la convivencia después de tantos años, por lo que tomaron una contundente decisión que sorprendió a más de uno y preocupó a sus fanáticos.

Todo se dio a conocer mediante las redes sociales del productor, quien compartió un video confirmando la determinación: dormir en cuartos separados, luego de más de 10 años de convivencia. “Vamos a vivir en cuartos separados. Ya se decidió. Porque supuestamente ronco”, dijo en un clip en donde se los ve a ambos al aire libre.

Paula Chaves y Pedro Alfonso decidieron dormir en cuartos separados (Foto: Instagram @pedroalfonsoo)

“Te grabé”, le respondió la modelo entre risas, a lo que Alfonso lanzó: “No vas a conocer mi cuarto”. “Tan extremista”, expresó ella, quien aseguró que le parece una gran idea para mejorar el vínculo. “Duermo estresado tratando de no…”, siguió Alfonso, a lo que ella lo interrumpió: “Dormís bastante profundo, porque si dormís estresado no roncarías”.

En relación con esto y para justificar los motivos de su decisión, Paula explicó: “Nos vamos a llevar mucho mejor si dormimos en cuartos separados. ¿Por qué empezamos a tomar en dos mates?”. “Porque tardás mucho”, acotó Pedro, a lo que ella opinó: “¿Y estamos mal tomando un mate cada uno? No, estamos re bien, compartimos un termo”. En ese sentido, la modelo fue por más y lanzó: “El matrimonio tiene que ser así, busquemos nuestra forma. No te estructures, si nosotros la pasamos bien, nos divertimos, nos reímos”.

Asimismo, Pedro, al parecer no muy conforme con la decisión de dejar de dormir juntos, expresó: “Me vas a extrañar. Me vas a pedir que vuelva y no voy a volver”. En eso, Chaves, divertida, comenzó a cantar: “Me va a extrañar… mirá si Montaner nos hizo la canción por este momento, a ver cantala”. “Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar… ¿Ves? Están juntos en un mismo cuarto”, entonó Alfonso, para cerrar el cómico video que no pasó desapercibido.

Más allá de la determinación que tomó la pareja, las palabras de ambos dejan en claro que su intención es establecer una nueva dinámica con el objetivo de fortalecer aún más su relación. Por ende, lejos de tratarse de una crisis, todo indica que siguen profundamente enamorados y comprometidos.

La sorprendente historia de amor de Paula Chaves y Pedro Alfonso

La relación entre Paula Chaves y Pedro Alfonso comenzó en 2010 en el marco de Bailando por un Sueño, un inicio que generó opiniones divididas y fue una sorpresa para el público. En ese entonces, la modelo participaba como famosa en la competencia, mientras que Pedro trabajaba como productor en Ideas del Sur. Aunque el romance inició de manera prometedora, no estuvo exento de desafíos, puesto que, en el año 2011, Chaves anunció el fin de la relación.

La pareja lleva más de 10 años de casados y tienen tres hijos en común

Sin embargo, aquella breve ruptura fue clave para fortalecer aún más su vínculo, debido a que, en 2012, se animaron a bailar juntos en el programa de Marcelo Tinelli, marcando un hito en su relación y consolidándose como una de las parejas más queridas y sólidas del espectáculo argentino.

Luego, en el año 2013, le dieron la bienvenida a Olivia, su primera hija juntos. Después, al año siguiente, sellaron su amor casándose por iglesia. Más tarde, en 2016, llegó Baltazar, su segundo hijo, y, tras eso, durante la cuarentena por el coronavirus, la familia se agrandó con la llegada de la pequeña Filipa.