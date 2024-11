Jimena Barón contó la verdad sobre su supuesta separación de Matías Palleiro

Jimena Barón y Matías Palleiro llevan tres años de noviazgo; desde el comienzo de su relación ambos hicieron públicos sus viajes al exterior, su convivencia y, en más de una ocasión, momentos de intimidad muy hot que dejaron impactados a todos. Pero, desde hace algunas semanas, La Cobra se encuentra sola en Buenos Aires y sus seguidores no tardaron en hacer conjeturas sobre una posible separación.

Cansada de rumores infundados, la cantante decidió contar a través de sus historias de Instagram los motivos por los que ya no genera contenido junto a su novio. “Mi marido precioso está en Miami haciendo negocios, lo cual me alegra muchísimo porque yo no quiero trabajar. Solo quiero que se haga rico, que me haga un pibe y esperarlo en casa con pan casero”, dijo con humor Jimena Barón. Acto seguido, compartió una imagen de Matías Palleiro en un hotel en los Estados Unidos.

La cantante realizó distintos posteos en sus redes sociales explicando la situación Foto: Captura de pantalla de Instagram

A pesar de tomarse esta situación con humor, dio el pie para hablar sobre las relaciones de parejas y la importancia de que cada persona tenga sus espacios y momentos de relax solos. “Me llama la atención igual como cada vez que estamos separados muchos flashean separación”, remarcó la actriz de grandes éxitos televisivos como Esperanza mía (eltrece) y Los únicos (eltrece).

En ese sentido, analizó: “Me pregunto si no es raro que no les resulte normal y sano tener vidas propias, además de la vida en pareja. Aprovecho y no solo recomiendo, sino que confirmo que es la clave del éxito”.

Aunque Matías Palleiro prefirió mantener el perfil bajo y no hablar al respecto, una publicación reciente en su feed de Instagram dejó entrever que la relación con Jimena Barón se encuentra más consolidada que nunca. En la galería de fotos publicadas por el influencer fitness se lo puede ver entrenando en un gimnasio de la Ciudad de México. Uno de los primeros comentarios que recibió fue el de su novia, quien le puso: “¡Bombón! ¡Genio! Te extraño”. A lo que él respondió en inglés: “Yo también. Nos vemos pronto”.

El intercambio de mensajes entre Jimena Barón y su novio que confirma la continuidad del romance Foto: Captura de pantalla de Instagram

Al ver estas interacciones públicas, muchos se pusieron felices porque su amor sigue intacto y les dejaron mensajes de cariño. “Amiga haces todo bien, en esta Jimena 2.0″; “Tú muy bien, aquí te esperamos con Jime, qué ya venga bien recibidos siempre” y “Es tan lindo, mi ídola Jimena Barón”, fueron algunos de los comentarios que se hicieron virales.

Jimena Barón habló de la posibilidad de casarse y tener hijos con Matías Palleiro

Para dialogar con sus fanáticos, Jimena Barón dejó en sus historias de Instagram una caja de mensajes para que los usuarios pudieran dejarle sus consultas. Una de ellas fue: “Casorio Jime, ¡eso nos interesa!”. Sin embargo, para calmar la emoción sobre el asunto, la cantante explicó que nunca le interesó verse en el altar vestida de blanco y que su novio comparte este mismo pensamiento. “No solo jamás me interesó casarme, sino que ahora contagié a Matías con el asunto, así que no creo. Perdón”, se disculpó.

Otra de las preguntas fue con respecto a la maternidad. “¿Momo quiere hermanito?”, indagó un seguidor. “Momo quiere un hermano, pero no quiere una hermana. ¿Qué decirles?”, explicó sobre la posición de su hijo de agrandar la familia, aunque no ahondó en sus propios deseos.