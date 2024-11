El sorpresivo gesto de Valentina Cervantes para Enzo Fernández a semanas de su separación

Enzo Fernández y Valentina Cervantes anunciaron su separación hace un par de semanas a través de las redes sociales. Tras seis años juntos, decidieron “tomar distancia el uno del otro”, según ellos mismos explicaron. Inmediatamente después, la modelo se trasladó a Buenos Aires junto a Olivia y Benjamín, los dos hijos que tienen en común. Sin embargo, menos de un mes después, ya se reencontraron y parece que están en mejores términos de lo que se especulaba.

Enzo volvió a la Argentina para jugar la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas junto a la selección argentina. Para sorpresa de varios, Valentina fue a Ezeiza con sus hijos para recibirlo en el aeropuerto. La noticia la dio una usuaria de X, quien publicó una foto junto a la modelo delante de la puerta de arribos.

Valentina Cervantes fue a buscar a Enzo Fernández al aeropuerto

“Ayer ella fue a esperarlo al aeropuerto. Chicos, no hay mujer en el mundo que sea así de copada y comprensiva con el exmarido que la dejó a ella y sus hijos para vivir su vida de soltero”, escribió la joven en el posteo, que rápidamente acumuló cientos de interacciones. Minutos después de su llegada, Enzo publicó fotos de su reencuentro con los niños.

A través de sus historias de Instagram, el jugador del Chelsea compartió una tierna imagen en blanco y negro junto a Olivia y Benjamín a quienes no veía hace más de 10 días. En la foto, se los ve a los tres recostados en el sillón, dándose un sentido abrazo. Si bien, aparentemente, Valentina sacó la foto, no se mostraron juntos desde que Enzo aterrizó en el país.

La posible reconciliación que esperanza a los fanáticos

Si bien en las redes circulan varias teorías sobre su separación, la pareja demostró con este gesto que realmente tienen una buena relación, tal como señalo Valentina días atrás. Según informaron en LAM (América) la separación fue idea de Fernández quien tenía ganas de “hacer su vida solo”. Por su parte, la modelo se encargó de dejar en claro que, si bien fue decisión de su expareja, el acuerdo fue pacífico. “No quieran crear guerras donde no las hay”, expresó en sus redes.

Enzo Fernández se reencontró con sus hijos, Olivia y Benjamín (Foto: Instagram @enzojfernandez)

Hace unos días, en una entrevista con Ángel de Brito, Valentina adelantó que, cuando Enzo llegue al país, iban a encargarse de charlar los asuntos que quedaron sin resolver: “Nos quedaron un montón de cosas pendientes por charlar, que calculo que las hablaremos ahora cuando él venga a jugar acá con la selección”. Además, añadió que todavía tenían que resolver dónde iba a vivir para que ambos puedan compartir con sus hijos.

“Yo vine a la Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga”, sostuvo. Asimismo, aseguró que la separación todavía no es definitiva: “Capaz en diez años me ven de nuevo con Enzo. Es la realidad y no lo voy a saber ahora”.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes tienen dos hijos juntos, Olivia de 4 años y Benjamín de 1 (Foto: Instagram @valucervantes)

Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, Valentina ya firmó contrato con Multitalent, una agencia de influencers de Argentina. Por este motivo, todo parecería indicar que su intención es quedarse en el país. Está por verse qué es lo que sucede una vez que Fernández termine de jugar los partidos con la selección y tenga que regresar a Londres.