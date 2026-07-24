La foto de la llamativa torta que Rufina Cabré eligió para celebrar sus 13 años que causó furor en redes

El 18 de julio, Rufina Cabré cumplió 13 años y, luego de que su madre, María Eugenia “la China” Suárez, organizara un festejo con la ayuda de Mauro Icardi, la cumpleañera celebró con su padre, Nicolás Cabré, y Rocío Pardo, esposa de él. ¿Cuál fue el plan? Pasar el día en un hotel con sus amigas y coronarlo con una pijamada. Fue un evento íntimo, especial y con una decoración muy fashionista que incluyó una original torta que causó furor en las redes sociales.

La mesa dulce fue un reflejo de la temática que eligió Rufina para celebrar su cumpleaños: moda, maquillaje y mucho glamour en colores negro, blanco y rosa. El encargado de realizar la torta fue el pastelero Gastón Salas, ganador de la primera edición de Bake Off Argentina (Telefe) allá por 2018. Y no fue un diseño tradicional, sino uno inspirado en la bolsa blanca y negra de una famosa marca francesa que comercializa productos de belleza.

La espectacular torta de cumpleaños de Rufina Cabré (Foto: Instagram @gastonsalaspastelero)

El pastelero rellenó los bizcochuelos con lo que parecía una mezcla de dulce de leche y crema, los cubrió con ganache de chocolate y luego cubrió la torta con pasta negra y blanca para lograr imitar el famoso diseño de la bolsa. Además, modeló labiales, sombras de ojo, esmaltes de uñas, brochas y rubores para complementar la decoración y sumó varios bocaditos dulces: desde muffins hasta paletas y cake pops, todo personalizado con el nombre de la cumpleañera.

La torta estaba inspirada en la bolsa de una famosa marca que vende productos de maquillaje (Foto: Instagram @gastonsalaspastelero)

Además de compartir la intimidad de la celebración, Nicolás Cabré también le dedicó unas emotivas palabras a su hija por sus 13 años. “Puedo decirte millones de cosas, pero voy a decirte que es hermoso verte crecer, ver en la mujercita en la que te estás convirtiendo. Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, ver cómo te movés, escucharte es hermoso, aprender de vos es hermoso. Todo es hermoso, porque vos sos hermosa”, escribió en Instagram.

El dulce mensaje de cumpleaños de Nicolás Cabré para Rufina (Foto: Instagram @nicolascabre80)

“Por eso te quiero agradecer, y quiero también decirte que sigas soñando con todas tus fuerzas porque te merecés todo y mucho más. Te amo con todo mi ser y te digo feliz cumple, corazoncito mío. Te amo”, sentenció.