El emotivo reencuentro entre Nicolás Cabré y su hija Rufina después de meses separados: “Me da años de vida”

Las relaciones a la distancia son de las cosas más difíciles de transitar y más aún cuando se trata de un vínculo de padre e hija como el de Nicolás Cabré y Rufina. La niña, quien cumplirá el próximo 18 de julio 13 años de edad, se fue a vivir en 2025 a Turquía junto a su mamá, María Eugenia Suárez, su padrastro, Mauro Icardi, y sus hermanos Magnolia y Amancio.

Es por eso que cuando se reencuentran suele ser pura felicidad. Y así lo dejó plasmado el intérprete en una imagen compartida en su cuenta de Instagram, en la que se los puede ver fundidos en un abrazo con sonrisas de oreja a oreja. “El abrazo que me da años de vida“, escribió Cabré al pie del posteo, muy emocionado.

Rápidamente, la publicación se volvió viral con cientos de mensajes de los fanáticos de la estrella argentina, felicitándolo por su increíble rol como padre. “Los ojitos de ambos. Te amamos Nico te mereces todo lo lindo y real”; “Por fin juntitos” y “Hermoso abrazo. Son dos gotas de agua”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron.

El posteo de Nicolás Cabré en Instagram (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Nicolás Cabré explicó cómo tomaron la decisión de que Rufina fuera a vivir a Turquía

A pesar de que el actor sabía desde un principio que su vínculo sería más esporádico con su niña en el extranjero, decidió aceptar después de que ella le pidiera por favor poder formar parte de esta nueva experiencia familiar. En una entrevista con Vuelta y Media (Urbana Play) habló sobre cómo atraviesa la paternidad a la distancia.

“No hay día que no pase, y creo que le pasa a todos los padres, que vas entendiendo las cosas que decían tus papás. Hoy que ya no los tengo, descubro muchas cosas que ellos han vivido y entiendo las cosas que a lo mejor nunca me dijeron”, expresó con emoción al hablar sobre esta nueva etapa familiar.

Acerca de eso, sumó: “Como que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos”. Además, destacó que la menor tiene, de esta manera, la oportunidad de conocer una cultura distinta y aprender otro idioma, algo que considera muy valioso para su crecimiento personal.

Nicolás Cabré contó cómo vive la distancia con su hija Rufina tras su mudanza a Turquía

“Entendés que vos no tenés que ser un palo en la rueda y que cuando ella, gracias a Dios, tiene la posibilidad de decidir y decir: ‘Bueno, me quiero aventurar y quiero conocer un idioma y un país’, tenés que entender que vos tenés que apoyar”, explicó y sumó una frase que resumió el presente que atraviesa: “Yo aprendo y veo a una Rufina feliz”.

“Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar”, afirmó y dejó en evidencia el vínculo cercano que mantienen. También reconoció que, aunque la extraña, hoy la tecnología ayuda a sostener el contacto cotidiano: “Va y viene, hablamos todo el día... La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace”.