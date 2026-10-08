La madre de la China Suárez se metió en un escándalo de su hija y Mauro Icardi y terminó con su bajo perfil

La relación entre María Eugenia “La China” Suárez y Mauro Icardi enfrenta su primera crisis después de más de dos años juntos. Esto sucede luego de que se descubriera que el futbolista le diera “Me gusta” y comentara con emojis de corazones las fotos de la modelo cordobesa, Rocío Galera. Tras hacerse conocidas estas interacciones, Marcela Riveiro, madre de la actriz, buscó a la implicada y le hizo una fuerte advertencia.

La madre de la China Suárez enfrentó a la mujer que Icardi le pone "me gusta" - Mitre Live

La noticia salió a la luz luego de los detalles que Juan Etchegoyen comunicó al aire de Mitre Live. Allí describió que la modelo se había convertido en un punto de atracción para el deportista, quien en Instagram le hacía notar su interés desde hace tiempo, incluso mucho antes de su noviazgo con la China Suárez.

Rocío Galera recibe reacciones de Mauro Icardi desde 2023 (Fuente: Instagram - Rocío Galera)

El periodista habló con Galera, que confirmó los “likes de Icardi a varios de sus posteos”. “Esto no es nuevo, pero ¿saben quién apareció en escena? La madre de la China Suárez, que le escribió un mensaje muy ofensivo a Rocío Galera en los últimos días, a raíz de esto que conté yo y a raíz de todo lo que se viralizó de esa foto y esos ‘likes’“, dijo Etchegoyen.

De acuerdo al periodista, Riveiro le contestó una historia de Instagram y fue tajante: “Mamarracho. Te metés en su relación y me vas a conocer”.

“Rocío Galera, la verdad, estaba bastante angustiada con este mensaje. No hablé con ella para decir públicamente lo que siente, pero a mí me da la sensación, intercambiando algún que otro mensaje, que lo sintió desubicado de parte de la madre de la China Suárez”, se explayó el periodista.

El gesto de Mauro Icardi encendió las redes sociales y puso en crisis su relación con la China (Foto: Instagram @mauroicardi)

Este ida y vuelta entre Icardi y Galera habría nacido en 2023 cuando se viralizaron supuestas capturas de mensajes entre ambos. Además, por ese entonces, él ya reaccionaba a sus fotos en el feed de la plataforma. Cuando se dio a conocer en la comunidad virtual este hecho, el exfutbolista negó querer conquistar a la cordobesa y hasta eliminó algunos comentarios de sus imágenes.