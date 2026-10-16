La madre de RJ Mitte rompió el silencio tras la muerte del actor: “El lunes a la mañana lo llamé pero no respondió, así que compré el almuerzo y fui a llevárselo... ahí lo encontré”

RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, murió el lunes 12 de octubre a los 34 años en Brownsville, Texas. Si bien continúan las investigaciones, su representante le confirmó a la revista People que se trató de un suicidio. Luego de que se conociera la noticia, varios de sus compañeros de la serie, entre ellos Bryan Cranston, Aaron Paul y Anna Gunn, le dedicaron sentidas palabras de despedida. En las últimas horas, quien rompió el silencio fue su madre, Dyna Mitte, quien contó detalles de cómo fueron sus últimos días.

El jueves 15 de octubre la madre de RJ Mitte habló por primera vez tras la muerte de su hijo. En diálogo con NBC News explicó que decidió hacerlo para mantener vivo su legado. “Una madre nunca debería encontrar a su hijo de esta manera y, si puedo ayudar a una sola persona, creo que es algo que él hubiese querido”, apuntó.

El actor de Breaking Bad RJ Mitte murió el 12 de octubre a los 34 años (Foto: IMDb)

En este sentido, dijo que su hijo tuvo un fin de semana “difícil”. “El lunes a la mañana lo llamé, pero no respondió, así que compré el almuerzo y fui a llevárselo, y ahí fue cuando lo encontré”, reveló y advirtió que RJ no dejó ninguna nota. Asimismo, comentó que su hijo llevaba una “vida personal tumultuosa” y, aunque aseguró no saber todos los detalles, aclaró que existía “tensión” entre él y su prometida Kennedy Suarez.

Por otra parte, también reveló que Cranston se comunicó con ella y que mantuvieron una conversación “muy emotiva” para ambos. “Realmente lo trató como un hijo”, afirmó. “Era un gran actor, era mi hijo, era activista, filántropo. Quiero que lo recuerden por todas las cosas maravillosas que hizo en su vida”, sentenció profundamente conmovida.

La madre del actor advirtió que existían tensiones entre su hijo y su prometida Kennedy Suarez (Foto: Instagram @dyna_banana)

Sus revelaciones se hicieron públicas solo horas después de que trascendiera la existencia de tensiones entre ella y su nuera. Según informó el medio TMZ, semanas atrás Suarez manifestó a su pareja su incomodidad ante la presencia de Dyna, a quien habría acusado de intervenir en los asuntos de la relación. Aparentemente, la joven le habría exigido a su pareja que eligiera entre ella y su madre, y él se habría negado. Esto habría provocado un quiebre en la relación.

Al momento de su fallecimiento, el actor de Breaking Bad llevaba seis años de relación con Kennedy. Se comprometieron el 10 de octubre de 2025, día del cumpleaños número 30 de ella, durante una gala benéfica en Carlsbad, California, destinada a recaudar fondos para United Cerebral Palsy de San Diego. “Estoy encantado de haber encontrado a mi alma gemela, mi compañera de vida, que me inspira a superarme, sin importar lo que estemos haciendo”, le había dicho a la revista People.

RJ Mitte estaba comprometido con su novia Kennedy Suarez desde octubre de 2025 Instagram (@rjmitte)

“Aprendí que el amor no siempre es un camino de rosas. Para mí, se reduce a la confianza y a creer el uno en el otro, sin importar la situación: en los buenos momentos, en los malos y en todo lo que hay entre medias. Siempre agradecí todo el amor y la amabilidad que recibí a lo largo de los años, pero Kennedy me dio el mayor amor incondicional —ese tipo de amor que se mantiene firme sin importar por lo que pasemos o a qué nos enfrentemos—, y lo afrontamos todo juntos. Nunca voy a dejar de apoyarla y elevarla tal como ella lo hizo conmigo. ¡Estoy deseando ver lo que nos depara el futuro!”, expresó el actor en sus redes sociales luego de que se conociera su compromiso. Hasta el momento, la joven no se pronunció respecto al fallecimiento de su prometido.