La historia de amor de RJ Mitte: “Estoy encantado de haber encontrado a mi alma gemela, mi compañera de vida”

El fallecimiento de RJ Mitte a los 34 años conmueve a la industria del entretenimiento y pone el foco en su vida personal, marcada por un compromiso matrimonial formalizado hace un año. El actor, célebre por su rol de Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, compartió su vida con Kennedy Suarez, con quien mantenía un vínculo afectivo desde 2018. La historia de la pareja comenzó con una década de amistad, la cual evolucionó hacia un noviazgo estable que fue confirmado en 2023 por el actor.

RJ Mitte se comprometió con Kennedy Suarez un año y un día antes de su muerte Instagram (@rjmitte)

La propuesta de casamiento ocurrió el 10 de octubre de 2025, en el marco de la 56.ª edición de la gala benéfica Dia del Sol, realizada en el Park Hyatt Aviara Resort de Carlsbad, California. El intérprete eligió el cumpleaños número 30 de su pareja para formalizar la unión frente a los asistentes del evento, organizado a beneficio de la entidad United Cerebral Palsy de San Diego. Tras el momento, el artista expresó su sentir a través de una publicación: “Estoy encantado de haber encontrado a mi alma gemela, mi compañera de vida, que me inspira a superarme, sin importar lo que estemos haciendo”.

RJ Mitte confirmó la noticia tras filtrarse en el portal People Captura Instagram (@rjmitte)

Ambos vivían juntos en Brownsville, Texas, donde combinaban sus proyectos personales con una intensa actividad solidaria. Mitte, quien padecía parálisis cerebral, presidía la Fundación Mitte para combatir estereotipos sobre la discapacidad, mientras que Suarez, generalista de Recursos Humanos, colaboraba en dichas iniciativas y acompañaba al actor en sus compromisos laborales. La joven también participó activamente junto al intérprete en la gala del 50.º aniversario del Centro Legal de Derechos de las Personas con Discapacidad en Los Ángeles, evento al cual asistieron solo un día después de su compromiso.

Kennedy Suarez desactivó su cuenta de Instagram tras confirmarse la muerte de RJ Mitte Captura Instagram (@kennedyblaire)

Aunque el anuncio de la boda causó entusiasmo, la pareja todavía no definía los detalles de la ceremonia. La relación destacaba por un respaldo mutuo ante diversas situaciones cotidianas. El actor definía a su prometida como su pilar fundamental para enfrentar desafíos. Según testimonios, ellos consolidaron una rutina donde el trabajo profesional y el activismo social ocupaban un lugar central. El actor mantenía diversos proyectos cinematográficos activos mientras proyectaba junto a Suarez una vida plena.