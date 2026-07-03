La maldición mundialista: parejas que festejaron enamoradas en Copas del Mundo y terminaron de la peor manera

Todos los mundiales generan la participación de un gran aluvión de celebridades de todas partes del planeta, ya sea aquellas que viajan para acompañar a los deportistas de élite que se encuentran en el campo de juego, las que realizan las tan esperadas presentaciones musicales o cantan el himno de sus países, o quienes tienen la posibilidad de disfrutar como un fan más desde la tribuna. En ese contexto, muchas parejas ganan popularidad y otras blanquean sus romances; y tampoco faltan los que se terminan por enamorar en un contexto cargado de emociones y sentimientos encontrados.

Sin embargo, pese a que algunos de esos romances se construyeron en medio de una gran exposición y con mucha esperanza de por medio, terminan por disolverse a los pocos años y sus protagonistas son el centro de algunos de los escándalos mediáticos más grandes. A continuación, te contamos algunas de las más recordadas por los fanáticos del fútbol:

Shakira y Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en el año 2010, luego de que grabaran juntos el video de “Waka Waka (This Time for Africa)”, la canción representativa del Mundial de Sudáfrica. Aunque la estrella colombiana se encontraba en aquel entonces en pareja con Antonio de la Rúa, el defensor español no dudó ni por un segundo que la conquistaría. “Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica”, le dijo y cumplió, con un triunfo muy recordado contra Países Bajos.

Una de las dudas más grandes que tenía Shakira sobre darle una oportunidad a Gerard era si sería lo suficientemente maduro, debido a que se llevaban diez años de diferencia. Sin embargo, después de algunos encuentros furtivos, decidió romper su relación con Antonio y vivir una historia de amor de película. “Cuando lo vi fue como si hubiera caído un rayo. Fue ese momento el que cambió toda mi vida”, reconoció la artista.

Gerard Piqué y Shakira estuvieron 12 años juntos Instagram @3gerardpique

Durante los doce años que estuvieron juntos, fueron la sensación en cada lugar al que iban, en parte porque el jugador fue durante años una de las estrellas del Barcelona y ella ya era conocida internacionalmente por su música. En 2013 nació su primer hijo en común, Milan Piqué Mebarak, y en 2015 el segundo, Sasha Piqué Mebarak. Este último embarazo fue muy complicado para la artista y, desde entonces, redujo su actividad para dedicarse a la crianza de sus niños.

A su vez, en 2017, durante su gira El Dorado World Tour, sufrió dos hemorragias vocales que la hicieron pensar en abandonar la música para siempre. “Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas, un día se pierde la juventud, un día se pierde la belleza, se pierden hasta los amigos, hay personas que vienen y van. Pero la voz jamás pensé que era algo que podía desaparecer“, dijo en diálogo con AFP.

Shakira y Piqué tuvieron dos hijos en común @3gerardpique - @3gerardpique

Uno de los apoyos más fuertes en este período fue su marido, pero con el tiempo la pareja comenzó a tener fuertes rispideces y, finalmente, en junio de 2022 anunciaron su separación, que dejó atónitos a todos sus fanáticos. Al poco tiempo, la prensa española descubrió que Gerard Piqué había empezado una relación paralela con Clara Chía Marti. Según Vanitatis, la joven de 23 años trabajaba como camarera en La Traviesa, un boliche bailable al que asistía el deportista.

Con el tiempo, la relación se volvió más cercana y el futbolista la invitó a formar parte de la productora Kosmos Global Holding S.L, una de las oficinas del deportista y en la que hoy en día ella todavía trabaja como organizadora de eventos. Al conocer todos estos detalles, Shakira decidió no hablar con la prensa, pero sí con su música y creó una canción junto a Bizarrap que se volvió viral.

Shakira logró ganar la tenencia de sus hijos y desde hace tres años vive en los Estados Unidos (Foto: Instagram @shakira)

En esta music session dejó entrever sus sentimientos y también algunos de los detalles más escabrosos de la separación. “Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, puede escucharse en una de las frases más polémicas del tema.

A cuatro años de este escándalo, Shakira pudo pasar de página e incluso perdonar a Piqué. Este año la artista también fue invitada a cantar una nueva canción creada especialmente para el Mundial y titulada “Dai Dai”. En una entrevista con The Times, se tomó el tiempo para referirse al padre de sus hijos y a su historia de amor que empezó justamente en un Mundial. “Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”, confió.

Bruna Marquezine y Neymar

Uno de los grandes amores de Neymar da Silva Santos Júnior​ fue Bruna Marquezine. Aunque el delantero brasileño tiene una gran lista de conquistas dentro y fuera de su país, una de las mujeres que marcó su corazón para siempre fue la modelo, a quien conoció en 2013. Él tenía 17 y ella 15 años, y aunque durante un año y medio vivieron una historia de amor que salió en todos los portales de noticias, la joven no estaba dispuesta a dejarlo todo para acompañarlo en su trabajo en el Barcelona.

Precisamente, en el año 2014 el deportista jugó el Mundial de Brasil, que lo posicionó ante los ojos del mundo como la gran estrella. Su pareja estuvo en cada uno de los encuentros que disputó, por lo que nadie se imaginaba que tan solo un mes después Bruna daría el primer portazo. Además de los motivos vinculados a la distancia, otra razón que habría llevado a la ruptura sería que Neymar no estaba dispuesto a casarse con ella.

Los enamorados se conocieron en su adolescencia (Foto: Instagram @neymarjr)

Pero la relación comenzó a volverse intermitente. En 2016 se reconciliaron y hasta asistieron juntos a los Juegos Olímpicos de Río. A los pocos meses se separaron y en la Navidad de 2017 volvieron a coincidir en la isla paradisiaca de Noroba, donde retomaron de nuevo su historia de amor.

Aunque Neymar ya era padre de un niño, Davi Lucca, nunca se había casado. Y en 2018 decidió proponerle matrimonio a Bruna, quien lo esperaba desde hacía años. “Quiero un nosotros. Pero un verdadero nosotros. Pegados. Envueltos. Amarrados. Tirados en la alfombra de la sala. Un nosotros que no se ata ni desata. Quiero poco y quiero más. Quiero un tú. Quiero un yo. Quiero un domingo por la mañana. Quiero una cama desordenada, una sábana, un café y una almohada. Quiero tu beso. Quiero tu olor. Quiero esa mirada que no cansa. Tuve que usar las palabras de Caio Fernando Abreo, porque creo que solo las mías no son suficientes para describir todo lo que siento por ti. Te quiero”, le escribió la joven a su pareja muy enamorada.

La pareja se distanció en varias oportunidades por sus compromisos laborales (Foto: Instagram @neymarjr)

Pero en 2018 y en plenos preparativos para el Mundial de Rusia, los enamorados se separaron definitivamente. Por aquel entonces, Neymar jugaba para el PSG y aunque habían acordado vivir juntos, la modelo con un brillante futuro profesional como actriz realizaba vuelos constantes que no les permitían tener tiempo juntos. Según contaron fuentes cercanas al deportista, él ya no salía de su casa a disfrutar de París si no era en compañía de ella, algo que lo llevó a deprimirse y decidir separarse definitivamente.

Sara Carbonero e Iker Casillas

Iker Casillas besa a Sara Carbonero

Sara Carbonero e Iker Casillas se conocieron en la Copa Confederaciones de 2009. Pero no fue hasta el año siguiente que oficializaron su relación con un beso frente a las cámaras del Mundial de Sudáfrica. Después de que el arquero español ganara la Copa del Mundo, tuvo el apasionado impulso en vivo y en directo de besar a la periodista que se encontraba entrevistándolo. “Ella no lo sabía, actué sin más y surgió”, llegó a decir el futbolista sobre el episodio. El video del momento se volvió viral y miles de personas en todo el mundo conocieron a la pareja por esta grabación.

En enero de 2014 nació su primer hijo, Martín, y luego hubo rumores de una boda secreta e íntima en Boadilla del Monte. Al poco tiempo, anunciaron que estaban esperando su segundo hijo, Lucas, que nació en junio de 2015.

La pareja se conoció en el año 2009 y sellaron su amor con un beso en el Mundial 2010 (Foto: Instagram @ikercasillas)

Además de los bellos momentos, los enamorados también enfrentaron fuertes problemas de salud. En mayo de 2019, Casillas entrenaba en las instalaciones de Oporto cuando comenzó a sentir un dolor en el pecho y fue llevado a un hospital. Había sufrido un infarto. Unos días más tarde, una mala noticia volvió a sacudir a la pareja. El 21 de mayo, Carbonero dio a conocer en sus redes sociales que le habían detectado un tumor maligno en los ovarios y que ya se había sometido a una operación.

Pero los buenos y los malos momentos que superaron juntos no fueron suficientes para que la pareja se mantuviera unida. En 2021 anunciaron su separación en buenos términos, aunque al poco tiempo estalló un escándalo tras la filtración de unos audios en los que Iker Casillas habló de los “celos” y el “egoísmo” como los dos factores que habrían puesto punto final a su relación.