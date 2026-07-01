La mamá de Juanicar entró a Gran Hermano y se vivió el momento más emotivo del reality

El martes 30 de junio se vivió un momento emotivo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de que Juanicar tuviera un reencuentro con su madre después de cuatro meses de aislamiento. Esto sucedió en el marco del Congelados, que obliga a los participantes a estar inmóviles mientras ingresan sus familiares o amigos a visitarlos.

En esta oportunidad, Roxana entró a la casa y se vivió uno de los momentos más conmovedores de lo que va de la emisión del reality. Frente a frente, la mujer le expresó a su hijo todo el amor que le tiene, que nunca lo miró con prejuicio y que se siente orgullosa por lo que logró hasta el momento.

Juanicar rompe en llanto luego del abrazo de su mamá Roxana (Fuente: Captura de imagen)

Ni bien vio a Juanicar, admitió que tenía algo que decirle, pero que nunca se atrevió a hacerlo. “Les puedo asegurar a todos que este, mi hijo, jamás me miró juzgándome. Tuve muchas equivocaciones, cometí errores como todos los papás, porque no nacimos siendo papás. Pero este hijo mío me amó sin reproches toda mi vida, desde que lo tuve en la panza”, empezó.

Luego recordó los momentos duros en que el participante de GH la acompañó y además mencionó aquella vez que le reveló sus intenciones de ser actor: “Cuando me dijiste: ‘Ma, quiero actuar, ma, quiero cantar’, yo te decía: ‘Juani, andá a estudiar, estudiá otra cosa’. Pero vos dijiste: ‘Ma, esto es lo que me gusta’. Y nadie te regaló nada. Todo lo hiciste vos mismo. Por eso sos lo que sos y quién sos”.

Cuando Roxana se fue de la casa, todos acudieron a abrazar a Juanicar (Fuente: Captura de imagen)

“Hiciste una película, estuviste recibiendo un Martín Fierro y nunca, jamás, te escuché decir en esta casa: ‘Yo fui, yo hice, yo hago, yo tengo’. Desde la humildad. Porque Dios exalta a los humildes”, recalcó Roxana. Hacia el final pidió que Jesús lo bendiga y le deseó lo mejor para el último tramo del juego. Una vez que se despidió de la casa, el joven no contuvo las lágrimas y rápidamente sus compañeros se acercaron para abrazarlo.