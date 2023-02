La mamá de Julieta de Gran Hermano se defendió de las acusaciones de maltrato animal y fue contundente

escuchar

Tras superar los tres meses dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), los participantes comienzan a olvidar que hay cámaras y micrófonos que capturan cada una de sus conversaciones y, por ende, de vez en cuando cuentan anécdotas e historias que, quizás, no compartirían tan abiertamente con el público. Esto le sucedió a Julieta Poggio quien, en repetidas ocasiones, dejó en claro que no quiere a una de sus mascotas. En medio de la oleada de críticas que le ganaron dichas declaraciones, su madre salió a responder a través de sus redes sociales.

Gran Hermano: el descargo de la mamá de Julieta Poggio tras las acusaciones de maltrato animal

Semanas atrás, durante una de las tantas charlas que mantienen los competidores para pasar el rato, Juli Poggio compartió detalles sobre su vida fuera del reality. En esa ocasión, habló sobre sus mascotas y definió duramente a una de sus perras.

“Tengo una perra que nadie la quiere en la familia por vieja, vieja. Le hacés un mimo y ya quiere más. Todo el tiempo está alzada. Además está ciega y es lesbiana, porque siempre está con otra de las perras”, dijo en esa oportunidad, con un tono asqueado. En cuestión de minutos, el video se volvió viral en las redes a medida que más usuarios se sumaban a criticarla.

“Julieta al 9009” se volvió tendencia: ¿por qué los fans se pusieron en contra de la influencer?

Aunque con el tiempo ese episodio quedó opacado por otras peleas y sucesos aún más escandalosos, recientemente la influencer volvió a sacar el tema y, a pesar de los intentos de Daniela-quien, al haber salido de la casa, sabe la repercusión que tuvieron sus dichos anteriores- de detenerla, una vez más se refirió con duras palabras al animal.

“¿Se habrá muerto la otra? Mía, igual está re vieja. No la quiero, no puedo mentir. Es rara, ella es así. No le podés hacer upa y está toda así dura, es muy rara esa perra. Ni los otros perros la quieren, ni sus propios hermanos”, disparó.

Ante esta nueva oleada de acusaciones de maltrato animal, la mamá de Poggio decidió hablar públicamente a través del perfil de Instagram de su hija. En un video en el que se mostró con el animal en brazos, dijo: “Vengo a hacer este video, esta aclaración -porque el que calla otorga- por única y última vez. Porque maltrato animal es otra cosa”.

Y continuó: “Mía es distinta al resto de nuestras perras porque no es juguetona, nunca lo fue. Siempre fue muy solitaria, nuestros otros perros tampoco juegan con ella porque siempre decide estar sola. Pero nunca la dejamos de cuidar, tiene todos los cuidados porque amamos a nuestros perros. Tiene sus vacunas, su alimentación especial, duerme en el mismo lugar que los otros perros ¿Que entienden ustedes por maltrato animal?”.

Julieta de Gran Hermano se volvió el centro de las críticas tras ñas duras declaraciones sobre sus mascotas

Finalmente, remarcó: “Invito a cualquier persona que venga a ver en qué condiciones están mis perros. Los perros no son de Julieta, son de la familia y yo me hago cargo. Independientemente de que los dichos puedan parecer simpáticos o no, acá no hay maltrato animal. Mía está en perfectas condiciones”.

LA NACION