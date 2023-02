Gran Hermano: la terrible pelea entre Alfa y Romina que puso en jaque a toda la casa

escuchar

Los ánimos están caldeados entre los participantes de Gran Hermano (Telefe). El domingo es la gala de eliminación con una de las placas más calientes de esta edición. Ariel, Nacho, Marcos y Julieta corren riesgo de abandonar el reality. En medio del tenso clima que se vive, tuvo lugar una fuerte pelea que puso en jaque a toda la casa. ¿Quiénes la protagonizaron? Alfa y Romina, quienes, hasta el momento, tenían una muy buena relación.

Un grito del exterior fue la chispa que encendió una nueva disputa. “Alfa, tené cuidado, Romina dejá de hacerte la bolu...”, esa fue la traducción que hizo el participante sobre lo que escuchó y a partir de eso se enfrentó a la exdiputada en un reñido ida y vuelta, que tuvo al resto como testigo.

Walter la acusó de jugar el rol de víctima al decir constantemente que extraña a sus hijas y mostrar su foto. Ella, por su parte, no se quedó callada y fue contundente: “Te estás yendo al cara...”.

Romina no se quedó callada y acusó a Alfa de querer ensuciarla y de meterse en todos los asuntos de la casa (Foto: Captura de video)

“A mis hijas no las utilizo. Si pongo la foto es para que vean que las tengo siempre presentes. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”, retrucó y acto seguido se levantó de la cama y se retiró de la habitación. Lejos de quedar ahí el asunto, todo se trasladó a la cocina. “No me hables mal porque no me meto ni con tu hija ni con tu nieta. Jamás hablé mal de vos, ni te nominé. Todo lo que dije lo hice en la cara. Yo tengo tres hijas chiquitas y vos no sabés por qué estoy acá y no te lo voy a decir”, le expresó muy molesta.

Alfa, visiblemente molesto, le respondió: “Te dije lo que gritaron nada más, ¿te molesta? Y bueno, no es mi culpa”. Al escucharlo, Romina volvió a remarcar la importancia que tiene para ella el premio (quiere comprar una vivienda para sus hijas) y lo acusó no solo de querer ensuciarla constantemente, sino también de meterse en todos los asuntos de la casa. Finalmente, aseguró que no quería hablarle más y dieron por finalizado el intercambio. Al menos por ahora, el vínculo estaría lejos de recomponerse.

LA NACION