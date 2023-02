Coty de Gran Hermano se hizo un retoque en los pómulos y sus seguidores estallaron: “Irreconocible”

escuchar

Constanza “Coty” Romero no para de realizarse retoques estéticos en su rostro. Tras su salida de Gran Hermano (Telefe), ganó más popularidad aún entre los seguidores del reality. Si bien tiene más de un millón de adeptos en sus redes sociales, también están quienes la liquidaron por enseñar su último cambio facial. Según los usuarios , quedó “irreconocible”.

Hace días Coty Romero estalló de bronca a través de su cuenta de Twitter, desde donde envió un mensaje a todos los haters (odiadores), que la criticaron por la intervención -“natural”, según ella- que se realizó en sus labios. Luego de la inyección de ácido hialurónico, la correntina recibió una ola de burlas por querer encajar en el mundo mediático mediante su imagen estética.

Coty Romero se aplicó un retoque estético y la fulminaron en las redes

En esta ocasión, se viralizó un video de TikTok desde la cuenta @delfiburguenio, en donde la usuaria compartió una imagen previa a los retoques y subrayó el resultado final de la última intervención que Coty se hizo en sus pómulos. En el registro se puede ver a la ex Gran Hermano junto a su esteticista. “Vine a lo de mi doctor Duilio que es el mejor”, inició.

Coti de Gran Hermano enfrentó las críticas por sus retoques estéticos y va por más (Fuente: Instagram/@cotyrommero)

“Acá estamos, aplicando unos pequeños detalles para armonizar el rostro. Mini, casi ni se notan, para que esté tranquila y quede más linda todavía”, dijo el mécido. En una segunda imagen, la usuaria de Tik ok editó el video y publicó una captura de Coty al momento que visitó A la Barbarossa (Telefe) en la que aparece con el rostro hinchado. Allí destacó: “Así quedó, irreconocible. Porque en la anterior historia tiene puesto un filtro, pero en realidad es que quedó así”.

A raíz de este posteo original, que luego fue compartido por otros influencers, la tiktoker @mechi la fulminó: “No puedo creer que gente tan joven se inyecte cosas. Estamos retrocediendo en esto de las exigencias a la perfección de la mujer siempre”. Tras aquella reflexión varios usuarios apoyaron esta opinión y comentaron: “La cuestión para mi es qué tipo de sociedad tenemos en la que una chica preciosa de 20 años tiene que llegar a inyectarse toda la cara”; “Lo bueno es que ya sabemos a dónde no ir a hacernos retoques”; “Es muy jovencita y preciosa para estar tocándose la cara”; “Era perfecta. ¿Qué necesidad?” y “Para mi tiene que ver con la fama es como algo ya impuesto”.

El ataque de furia de Coty con sus detractores luego de su retoque estético

Una de las polémicas que protagonizó a comienzos de esta semana Constanza Romero se debió a la comparación del antes y el después de sus labios tras aplicarse ácido hialurónico. Al igual que en el video anterior de TikTok donde se la repudió por los cambios faciales que enseña a diario, la correntina expresó su bronca mediante las redes sociales.

El antes y el después de Coti con su retoque estético (Fuente: Instagram/@duiliocortella)

“Chiquis, dejen de preocuparse por mí, no me hice nada del otro mundo: ácido hialurónico en los labios (que se va en menos de 1 año y es natural). Y no me voy a hacer nada más. Además, nunca está de más arreglarse la dentadura. Preocúpense por ustedes”, escribió en su cuenta de Twitter con la intención de responderle a sus detractores.

