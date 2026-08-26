La mamá de Lali recordó el romance de su hija con Mariano Martínez y fue lapidaria: “No tuve vínculo con él”

En 2015, Lali Espósito y Mariano Martínez vivieron un fogoso, apasionado y breve romance mientras protagonizaban Esperanza Mía (eltrece). Su separación fue turbulenta y no precisamente en los mejores términos y, si bien cada uno siguió con su vida, hoy, 11 años después, algunas heridas de esa relación siguen abiertas. Esta vez fue María José Riera, la madre de la cantante, la que recordó ese noviazgo y, sin entrar en detalles, dejó en claro lo que significó el actor para ella mientras fue su yerno.

El martes 25 de agosto, Majo Riera tuvo un mano a mano con Ángel de Brito en Ángel responde (Bondi Live) y habló de todo. Cuando el conductor le nombró a Mariano Martínez, su respuesta fue: “NN o MM. No tengo opinión de Mariano, no lo conocí”. De esta manera, dio a entender que la relación no fue tan trascendental como para que se construyera un vínculo familiar. De hecho, admitió que no existió uno.

Mariano Martínez y Lali Espósito comenzaron su relación cuando grababan Esperanza mía Prensa El Trece

“La verdad es que no puedo decirte nada de Mariano porque lo traté muy poco”, admitió. Cuando De Brito deslizó que “le hizo cosas feas” a Lali, se limitó a levantar los hombros y negar con la cabeza, expresión que no pasó inadvertida. “No tuve vínculo con Mariano más que un par de veces y nada más. Ahora, me preguntás de todos los demás... divinos”, enfatizó. No supo decir cuál fue el problema de la relación entre su hija y el ex Son amores, pero dejó en claro que las relaciones anteriores de ella fueron muy bien recibidas en su casa.

“Yo no tuve vínculo con él, pero porque también duró nada, fue una relación bastante corta. Lali era muy noviera, venía de relaciones largas, de Peter [Lanzani], de Benja [Amadeo], gente que yo ya conocía de antes y tuvo mucho vínculo con ellos. Ella estuvo años de novia y con él no llegué”, sentenció.

Los dichos de Riera tuvieron lugar solo horas después de que la intérprete de “Disciplina” estuviera en el stream de Martín Cirio y hablara de todo, incluida su relación con Martínez. “¿Volverías a trabajar con tus ex, como por ejemplo, Mariano Martínez?”, quiso saber Cirio. ”Con Mariano no. Sinceramente, ¡qué paja!“, lanzó ella seguido por una carcajada. ”¡Ay, qué mala!“, se dijo a sí misma. “Con todos los demás, que la gente conoce, sí. Me llevo bárbaro con todos”, remató con un dejo de picardía.

Lali Espósito sobre Mariano Martínez

Martínez y Espósito cruzaron por primera vez sus caminos en 2012, cuando coprotagonizaron junto a Federico Amador la película La pelea de mi vida, dirigida por Jorge Nisco. En 2015 se reencontraron para protagonizar Esperanza mía y, mientras la relación entre el cura Tomás y la novicia Esperanza mantenía a los espectadores en el borde del sillón, la química traspasó la pantalla. Esto generó sorpresa porque ella llevaba mucho tiempo en pareja con Benjamín Amadeo y él con Juliana Gaimbroni, madre de sus dos hijos mayores, Olivia y Milo.

Lali Espósito y Mariano Martínez tuvieron una relación en 2015 Archivo

El romance fue intenso y extremadamente mediático. Duró solo cinco meses y lo cierto es que ninguno de los dos tuvo cosas buenas para decir del otro. Martínez la trató de “nefasta, malísima y despechada” y ella dijo que la relación fue “tormentosa”. Ahora, a once años de la ruptura, los recuerdos siguen sin ser positivos.