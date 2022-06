Mariano Martínez habló de Lali Espósito y contó si volvería a trabajar con ella

Mariano Martínez y Lali Espósito vivieron un fogoso, apasionado y breve romance en 2015 cuando ambos protagonizaban Esperanza Mía (eltrece). Su separación fue turbulenta y no precisamente en los mejores términos. El tiempo pasó y cada uno siguió con su vida, pero recientemente el actor dio una entrevista donde le preguntaron por el noviazgo que mantuvo con la cantante y reveló detalles del vínculo entre ellos.

La historia de Esperanza y Tomás mantuvo a la audiencia pegada al televisor durante varios meses y Esperanza Mía se convirtió en todo un éxito que incluso llegó al teatro. Pero el amor entre sus protagonistas traspasó la pantalla, algo que tiempo por sorpresa a mas de uno, porque Lali llevaba mucho tiempo en pareja con Benjamín Amadeo y Mariano con Julieta Gaimbroni, madre de sus dos hijos. El romance fue intenso y corto con una complicada separación. Varios años después el actor volvió a referirse al tema y contó cómo quedaron las cosas entre ellos.

Lali Espósito Espósito y Mariano Martinez se enamoraron en el set de Esperanza Mía y comenzaron a salir en 2015 Archivo

Martinez estuvo invitado a Socios del espectáculo (eltrece) y una de las preguntas que le tocó responder fue sobre su relación amorosa con la intérprete de Diva. tras compartir imágenes de sus personajes en la novela, Rodrigo Lussich le preguntó sin rodeos: “¿Te dolió que las cosas se pusieran un poco ásperas?”. “Es la vida misma. Pasó tanto tiempo... Siempre opto por los mejores recuerdos de las cosas”, sostuvo el actor.

Mariano Martínez habló de su relación con Lali Espósito

En esta misma línea el actor amplió un poco más su respuesta: “Por mi lado está siempre todo más que bien. Tengo buenos recuerdos, y los que nos hicieron doler… son cosas que pasan a veces en las parejas, en las relaciones”. En cuanto a si hubo algún tipo de contacto entre ellos tras la ruptura, el protagonista de Amar después de amar (Telefe) aseguró que nunca más conversaron, dejando en claro que no quedó una buena relación entre ellos.

Pero los panelistas quisieron indagar un poco más en el tema y le preguntaron si él conocía el motivo por el cual las cosas entre ellos no quedaron en el mejor de los términos. El actor indicó que desconocía los motivos y sumó: “Yo suelto, dejo correr y para mi es como vuelta de página”. Por ultimo, lo interrogaron sobre la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos en un futuro, tras la exitosa dupla que hicieron en la ficción de Adrián Suar. “Sí, por supuesto”, respondió el actor.

Mariano Martínez habló de su primer beso con Lali Espósito

Durante la entrevista que tuvo en el programa que conducen Rodrigro Lussich y Adrián Pallares, Mariano Martínez repasó el éxito que tuvo Esperanza Mía y la historia de amor prohibida que vivieron el padre Tomás y Esperanza. Le mostraron una escena con que tuvo con Lali y rápidamente el actor recordó: “Este fue el primer beso de la novela, digamos…”, y resaltó que fue un momento muy esperado por el público,

Mariano Martínez recordó al primer beso con Lali en Esperanza Mía Prensa El Trece

Pero las panelistas no perdieron el tiempo y comenzaron a atar cabos en la línea temporal del noviazgo entre Martínez y Espósito. “¿Ese fue el primer beso o existió uno antes en la vida real?”, quiso saber Mariana Brey. Sin embargo, la respuesta del actor no convenció del todo a las panelistas: “No, no... Ahí no estábamos de novios con Lali, ni tampoco nos habíamos dado un beso”, aseguró Martínez.