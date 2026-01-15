De su noviazgo con Peter Lanzani, a su escandalosa separación de Mariano Martínez y la propuesta de Rosemblat: los amores de Lali

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al confirmar este miércoles su compromiso con Pedro Rosemblat a través de una publicación compartida en Instagram. Luego de dos años de relación, la cantante y el comunicador decidieron dar un paso importante en su historia de amor, una noticia que rápidamente generó repercusión y despertó la emoción de sus fans, que la vienen acompañando desde hace muchos años en cada paso que da, tanto en lo profesional como en lo personal.

La relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat se fue construyendo con naturalidad y, en poco tiempo, llegó el compromiso anunciado esta semana. Fue la propia cantante quien aportó detalles sobre los comienzos en una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), donde aseguró que la atracción fue casi inmediata: “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”. Además, reconoció que antes de conocerlo en persona ya le aparecía seguido en redes sociales y que eso despertó su curiosidad: “Me cruzaba cosas de él y pensaba ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”. Finalmente, el acercamiento se dio gracias a amistades en común, que facilitaron ese primer paso que terminó dando inicio a una historia que hoy atraviesa su momento más especial.

Cabe destacar que, por su extensa trayectoria, Lali Espósito forma parte de la escena mediática desde muy joven: desde sus comienzos en las ficciones de Cris Morena hasta su presente como una de las artistas más influyentes de la región. Ese recorrido público hizo que, además de seguir de cerca sus múltiples trabajos y proyectos, también trascendieran algunas de las historias de amor que marcaron distintas etapas de su vida y que hoy vuelven a cobrar interés tras el anuncio de su compromiso.

Peter Lanzani

La historia de amor entre Lali Espósito y Peter Lanzani nació en 2006, durante las grabaciones de Chiquititas, y terminó de consolidarse con el fenómeno de Casi Ángeles, donde sus personajes, Mar y Thiago, también se enamoraban. Esa coincidencia entre ficción y realidad dio origen al recordado “Laliter”, un romance adolescente marcado por la complicidad, la química y el cariño, que atravesó distintos momentos y tuvo idas y vueltas hasta su cierre definitivo en 2010. Aun así, con el paso del tiempo ambos demostraron que el afecto y el respeto mutuo siguen intactos.

El reencuentro de Lali Espósito Y Peter Lanzani en el Cris Morena Day

Mientras compartían elenco en la exitosa tira juvenil, los sentimientos crecieron lejos del guion. Para muchos fanáticos, aquella relación se volvió inolvidable, por lo que la ruptura todavía despierta nostalgia cada vez que vuelven a coincidir públicamente. Por eso, cada reencuentro genera una ola de emoción entre quienes los acompañaron desde adolescentes y siguen celebrando esa conexión que traspasó la pantalla.

Justamente, eso volvió a quedar en evidencia en 2024, durante el Cris Morena Day organizado por OLGA, cuando ambos se reencontraron y hablaron con cariño sobre el vínculo que compartieron. En medio de la charla, Lali fue sincera al recordar aquellos años: “Para mí era muy genuino, más allá del chiste de que en la vida real nos enamoramos y fuimos nuestro amor por mucho tiempo, en una edad muy especial”.

Peter Lanzani y Lali Espósito se reencontraron en el Gran Rex

En la misma línea, la cantante destacó que la fuerza de la pareja también tenía que ver con cómo estaban construidos los personajes. “Había algo tan genuino en lo que estaba escrito, que a nosotros nos salía con mucha facilidad. Ese encanto que tenía la pareja traspasó la tele. 70 años tenemos y nos siguen queriendo”, dijo entre risas. Y dejó en claro que el recuerdo de Peter sigue presente incluso hoy: “A mí me siguen hablando de Peter, él hace una película y por algún motivo estoy mencionada, o yo saco un tema y él está. A mí me da mucho orgullo, ni me pesa, ni me joden… Peter es Peter”.

Benjamín Amadeo

Lali y Benjamín Amadeo fueron pareja entre 2010 y 2015

El vínculo con Benjamín Amadeo marcó otra etapa importante en la vida sentimental de Lali Espósito y se desarrolló con un perfil mucho más bajo. Aunque se habían conocido años antes en Casi Ángeles, fue hacia fines de 2010, después de la separación de Lali y Peter Lanzani, cuando el acercamiento empezó a transformarse en algo más. La relación creció de manera sólida y discreta y se sostuvo durante cinco años, hasta que en 2015 decidieron separarse.

Con el paso del tiempo, la propia Lali reconstruyó públicamente cómo comenzó esa historia y sorprendió al contar que, al principio, ambos habían intentado evitar involucrarse. “Trabajábamos juntos, pero decidimos que no iba a pasar nada entre nosotros, aunque nos pasaba algo power”, aseguró. Sin embargo, el destino terminó jugando su parte cuando coincidieron, cada uno con su cita, en un recital en el Luna Park. “Asientos contiguos, de ocho mil personas, no podía creerlo”, recordó sobre aquel momento que la descolocó.

Ese episodio fue el disparador de una secuencia que, según su propio relato, tuvo todos los condimentos de una ficción romántica. Lali contó que dejó plantada a su cita en medio de una cena porque no podía dejar de pensar en Amadeo y decidió escribirle para verlo. “Me subo a mi auto y le digo: ‘Sé que estás ahí con tu cita, te voy a esperar en tal calle y tal calle, ahora, 11 de la noche’”, relató. Por lo que destacó, la escena terminó siendo digna de una película: “Apaga las luces, se baja él, me bajo yo. Y beso abajo de la lluvia. Fue mi novio cinco años”, sostuvo.

Aunque la relación llegó a su fin en 2015, en medio de algunos rumores, lo cierto es que supieron preservar el cariño y el respeto mutuo. Con los años, ese vínculo se transformó en una amistad, ya que en más de una oportunidad ambos hablaron muy bien uno del otro.

Mariano Martínez

Lali Espósito y Mariano Martínez salieron entre 2015 y principios de 2016

La relación entre Lali Espósito y Mariano Martínez comenzó en 2015 durante las grabaciones de Esperanza Mía y, desde sus primeros pasos, estuvo rodeada de rumores y una fuerte exposición mediática. Con el correr de las semanas, el vínculo se confirmó y se transformó en uno de los romances más comentados del momento. Sin embargo, pese a la química evidente entre ambos y al entusiasmo inicial, la historia fue breve y atravesó distintas controversias, hasta llegar a su final a comienzos de 2016.

Tiempo después, Lali habló con honestidad sobre esa etapa y reconoció que, aunque hubo amor y conexión, el vínculo no fue sencillo. En una entrevista con El Diario de Mariana describió la relación como “tormentosa” y explicó que atravesaba un momento personal difícil. “Venía muy golpeada. Había estado en una nube negra. Y hablamos claramente de Mariano, que honestamente no creo que sea mal tipo, pero su manera de amar no es la mía”, expresó, marcando distancia y dejando en claro que las diferencias eran profundas.

La artista también contó cómo esa relación impactó en su vida cotidiana y en su entorno más cercano. “Mis afectos más cercanos me decían: ‘Ya no sos vos; perdiste la risa’”, recordó. Y agregó: “Todo el tiempo estaba tensa, asegurándome de que él estuviese bien. Porque yo, que siempre fui muy segura, me sentía mucho más fuerte que él en muchas circunstancias”, una reflexión que dio cuenta del desgaste emocional que atravesó.

Santiago Mocorrea

Lali y Santiago estuvieron juntos entre 2016 y 2020

Después del vínculo intenso y mediático con Mariano Martínez, Lali Espósito encontró en Santiago Mocorrea una historia muy distinta, marcada por la calma y el perfil bajo. Según contó la propia artista, esa relación llegó en un momento en el que necesitaba sanar, lejos del ruido y la exposición. El romance se extendió durante casi cuatro años, entre 2016 y 2020, y se caracterizó por la discreción y el cuidado mutuo, incluso cuando llegó a su final.

El primer cruce entre ambos se dio en 2015, durante un show de Ricky Martin, donde Santiago trabajaba en producción. Sin embargo, el acercamiento real ocurrió tiempo después, cuando ella estaba soltera y él decidió dar el paso con un mensaje directo. En una entrevista con Perros de la Calle, Lali recordó ese momento con ternura: “Este chico me escribe y me dice: ‘Soy Santiago y te quiero invitar a salir. ¿Te acordás de mí? Trabajamos en el show de Ricky’. Fue muy inteligente, muy directo, concreto y caballero a la vez”.

A partir de ese reencuentro, el vínculo fue creciendo de manera natural y, durante el verano de 2017, decidieron oficializar la relación. Aunque eligieron resguardar su intimidad y mantenerse lejos de los flashes, su historia se sostuvo con estabilidad durante varios años. Finalmente, en 2020 y en plena pandemia, la distancia y el desgaste terminaron marcando el cierre, una separación que ambos confirmaron con respeto y sin escándalos, fiel al estilo que siempre caracterizó a su relación.

Ahora, tras el anuncio de su compromiso con Pedro Rosemblat, Lali Espósito vive un momento especial en su vida personal. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores y, además, generó una gran repercusión en redes sociales. De esta manera, el casamiento representa un importante paso en su historia junto al periodista y, a la vez, abre una nueva etapa en su vida.