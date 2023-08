escuchar

Las plataformas de streaming, en ocasiones, introducen en su catálogo producciones que fueron exitosas años atrás y son aclamadas por los fanáticos. Así, se reavivan los recuerdos de una etapa adolescente en la que la televisión emitía los episodios de la historia en cuestión. En los últimos días, HBO Max incluyó en su oferta una mítica serie que arrasó hace 20 años en su estreno y causó furor entre los suscriptores: “Para maratonear”.

Muchos sentirán nostalgia al escuchar “California” de Phantom Planet. Se trató de la intro de la mítica serie de The O.C. (Orange County), que llegó a Fox en 2003 de la mano de su creador Josh Schwartz y permaneció en la televisión durante cuatro años. La historia de amor, drama adolescente y sueños futuros de Marissa Cooper, Ryan Atwood, Seth Cohen y Summer Roberts conquistó a los espectadores y se convirtió en una de las series juveniles más aclamadas.

La intro de The O.C. que cautivó a los espectadores

El 2 de agosto, The O.C. aterrizó en HBO Max y se posicionó entre las series más vistas de la plataforma de streaming, tras 16 años de la emisión de su episodio final. La producción, que contó con cuatro temporadas y 92 episodios, la protagonizaron Ben McKenzie, Mischa Barton, Rachel Bilson y Adam Brody. El resto del elenco lo conformaron Peter Gallagher (en el papel de Sandy Cohen), Tate Donovan, Melinda Clarke, Chris Carmack y Kelly Rowan; entre otros.

The O.C. se estrenó en 2003 y contó con cuatro temporadas Archivo

Ryan, en medio de una infancia difícil, es adoptado por la familia Cohen, un matrimonio adinerado que se volcará por darle lo mejor a un chico que tiene una confrontación con su propio carácter. En tanto, se enamorará de Marissa, la vecina de al lado.

“Soy tan feliz”, escribió una usuaria en su perfil de Twitter, al comprobar que la serie de 2003 apareció en el catálogo de HBO Max. “Si mi vida tuviera una intro, quisiera que fuera ‘California’”, señaló otra. “Mi único plan: maratonear con The O.C.”, apuntó un tercero.

El motivo por el que Mischa Barton abandonó una exitosa serie

En 2016, Mischa Barton abandonó el papel de Marissa Cooper en The O.C. Los rumores en torno a su abrupta salida de la serie especularon acerca de un presunto cansancio de interpretar a personajes adolescentes. En 2021, la actriz rompió el silencio y reveló el verdadero motivo que produjo esta situación.

Mischa Barton interpretó a Marissa Cooper en The O.C. Gentileza Mischa Barton Facebook

“En algún punto, siempre me sentí avergonzada sobre lo que pasaba detrás de escena, porque fui una persona muy cuidadosa de la privacidad y me mantuve pendiente de los sentimientos del resto”, señaló Barton a E! News en una entrevista. Y agregó: “Ahora, que estamos en una era en la que las mujeres hablan sobre sus experiencias y cuentan lo que realmente pasó en el backstage y cómo fueron tratadas, se siente diferente contarlo”.

Así, Mischa destacó que no se sintió “protegida por el equipo” de rodaje. “Había gente en el set que era muy mala conmigo. No era el mejor entorno para una chica joven y sensible, que además había sido lanzada al estrellato”, apuntó.