Mischa Barton reveló la verdadera razón por la que abandonó The O.C.

Cuando en 2016 los productores de la serie The O.C. decidieron matar a Marissa, el personaje principal de la ficción, en un accidente de auto, no se imaginaron que ese sería el comienzo del fin para el drama adolescente. Por ese entonces, los rumores sobre la abrupta salida de Mischa Barton comenzaron a correr por los medios, alegando que la actriz estaba cansada de interpretar personajes adolescentes.

Hoy, cinco años después, ella decidió romper el silencio y contar su versión de la historia. “En algún punto siempre me sentí avergonzada sobre lo que pasaba detrás de escena porque he sido una persona muy cuidadosa de la privacidad y me he mantenido pendiente de los sentimientos del resto”, le dijo al sitio E! News durante una entrevista. “Ahora que estamos en una era en donde las mujeres hablan sobre sus experiencias y cuentan lo que realmente pasó en el backstage, y como fueron tratadas, se siente un poco diferente contarlo”, agregó.

“Había gente en el set que era muy mala conmigo. No era el mejor entorno para una chica joven y sensible, que además había sido lanzada al estrellato”, reveló durante la charla.

Según Barton, las cosas comenzaron a complicarse durante la temporada dos. “Las grabaciones se volvieron muy difíciles para mí y empezó a ser demasiado. No sabía hacia dónde iba el personaje tampoco. Hoy lo recuerdo con bastante cariño, pero creo que hay cosas que se hicieron mal y no se manejaron bien, así que sentí que no podía seguir”.

“Ya se ha hablado de esto, pero en un momento los productores me dieron la opción. Me dijeron: ‘¿Querés mantener tu trabajo, navegar hacia el atardecer y dejar la puerta abierta para volver en el futuro con algún escenario extraño o que matemos a tu personaje para que puedas seguir con tu carrera?’”. Debido al cansancio que sentía y a la gran oferta de roles para cine que recibía por aquel entonces, Barton optó por la segunda opción. “Sentí que era lo mejor para mí y para mi salud porque no me sentía realmente protegida por el equipo”.

Mischa Barton (The O.C.)

“Me encanta que haya tenido esta muerte épica y que haya terminado así porque es memorable”, aseguró sobre el final de Marissa. “La gente todavía se me acerca y me dice: ‘Recuerdo dónde estaba cuando murió tu personaje’, y se emocionan por ello, como si fuera realmente yo”.

Una vez que filmó la última escena, Barton se sintió aliviada. “Estaba triste de irme porque todos eran como mi familia, pero como hubo cosas que no eran tan buenas... estaría mintiendo si te dijera que no estaba aliviada de salir de esa situación”, reconoció. “Por alguna razón, ciertas personas que trabajaron allí se emocionan mucho al verme y solo recuerdan los buenos momentos. Eso es una mezcla de lo que todos sentimos al respecto. Yo era joven, estaba emocionada de intentar hacer cosas nuevas y realmente no sabía si podía seguir manejando el estrés que había en ese entorno en el que me metieron”.

LA NACION