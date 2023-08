escuchar

Mirtha Legrand habló el miércoles a la madrugada y contó cómo fue la interacción con el cantante Luis Miguel tras haber concurrido al recital, en el cual el mexicano se bajó del escenario, la saludó y le dio una rosa blanca: “Fue fantástico, un show maravilloso”. Por otro lado, la “Chiqui” se refirió a las elecciones PASO celebradas el domingo y opinó sobre la victoria del candidato a presidente Javier Milei: “ Es una sorpresa inesperada totalmente ”.

La conductora y actriz fue invitada por Luis Miguel para presenciar uno de los tantos conciertos que realiza el cantante en suelo argentino, pero no pasó desapercibida. Una vez finalizado el show, se viralizó en las redes sociales el momento en el que ambos se saludaron en el sector del público.

Y es que sobre el cierre del recital en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires, “Luismi” se tomó un momento para agradecerle a Mirtha que haya aceptado la invitación para asistir. “Un show espectacular de dos horas y media cantando sin parar”, reconoció la conductora de TV y explicó que todo surgió en el momento: “No había arreglado ni una palabra, hacía muchos años que no lo veía y que no viene a mi programa. Tenía ganas de ir y ayer (lunes) me llamó Nacho y me dijo, ‘Luis Miguel quiere que vayas a ver el espectáculo’, que lo llamó el representante”.

El momento del saludo entre Mirtha y Luis MIguel

“Cantó dos horas y media. Había más de 20.000 personas... Impresionante”, dijo maravillada sobre el espectáculo en diálogo con TN y narró que se estaba por retirar del estadio justo cuando Luis Miguel le habló: “Yo ya me estaba yendo porque me dijeron que me convenía salir antes por la cantidad de gente. Y hay que estar con cuidado, estoy con custodios... Entonces me dicen: ‘Vuelva vuelva’... Me dio una rosa blanca y me dio tres besos ”.

En ese sentido, relató qué le susurró: “Me dijo ‘muchas gracias por haber venido’ y le dije sos un genio por cómo cantás, cada día mejor... Paseas de una lado para el otro en el escenario”.

Además, despejó los rumores acerca de un posible doble que estuviera reemplazando al cantante de 53 años. “Tiene una voz hermosa, fantástica. Es mentira lo que dicen de un doble, es él . Lo vi un poco cambiado, pero es él mismo. Yo lo vi igual que siempre. Lo vi esplendido y joven, más flaco, muy bien de figura”.

Mirtha Legrand junto a sus nietos en el Movistar Arena

También, contó que no cantó todas las canciones, pero sí las más conocidas y agregó que fue al espectáculo acompañada de Juana Viale, Nacho Viale, Ambar y la novia de Nacho. “Las más conocidas que todos sabemos las canté”. Sin embargo, indicó que no logró invitarlo a su programa: “No era el momento, había mucha gente, hay que estar con los pies en la tierra. Estoy en eso, vuelvo, pero no sé cuándo”.

Resultados de las PASO: “Macri tenía razón”

En otro tramo de la entrevista habló por primera vez de los resultados de las elecciones PASO en donde Javier Milei se consagró como el candidato más votado con 30,12%. “Fue una sorpresa inesperada totalmente”, dijo en primera instancia y agregó: “La verdad es que tenía razón Macri que tendrían que haberse unido (Larreta y Bullrich, hubiese sido otra cosa”.

Asimismo, soslayó que Macri también tenía razón en haber coqueteado con aliarse con Milei, pero aclaró que “hay que respetar los resultados. Esta sorpresa ha sido dura”.

Por último, opinó sobre el candidato de La Libertad Avanza. “Vamos a ver. Milei es un hombre demasiado apasionado”, manifestó. “Soy una ciudadana que va a votar, tengo edad para no ir pero sigo yendo, una sola vez falté por motivos personales.

“Me siento muy ciudadana y muy argentina. Amo a mi país. Lo amo con un amor desmedido. Quiero que nos vaya bien a todos y en paz, hay que recobrar el orden”.

LA NACION