escuchar

Este domingo 13 de agosto, los argentinos se dirigieron a las urnas para votar en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El clima electoral se vivió en las calles y por sobre todo en las redes sociales. Así como muchos esperaron y se entretuvieron con los infaltables memes, otros decidieron candidatearse como presidentes - o por lo menos de ficción - en sus propias elecciones. En su rol de Eliseo, su personaje protagónico de la serie El encargado, Guillermo Francella hizo un divertido spot presidencial y anunció oficialmente la segunda temporada de la producción de Star +.

“Buenas noches a todos y a todas. Ha llegado el momento de que asuma mi responsabilidad histórica. No pretendo desatar una guerra. Pero aquellos que quieran desafiarme, sepan que no tengo ningún temor, ni me va a temblar el pulso”. Con esas palabras, vestido de punta en blanco con traje y corbata, la bandera argentina detrás y una placa de “Vote El encargado 2023″, Guillermo Francella en modo ‘presidente’ anunció que en noviembre llegará la segunda parte de la ficción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Guillermo Francella hizo un spot presidencial para El encargado (IG @starplusla)

Los fanáticos de la serie celebraron que este año llegue una nueva temporada de la ficción y también compraron la propuesta de “El encargado” del edificio. “Ya tiene mi voto, ¡Vamos Eliseo!”, comentó una seguidora en el posteo que compartió en Instagram Star +.

La serie de 11 capítulos cuenta, en un tono que alterna la comedia con el thriller, la vida de Eliseo, el encargado de un edificio, que a simple vista aparenta ser simpático, amable y servicial, pero lo cierto es que está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance (y más) para salvar su trabajo una vez que se entera de que su puesto corre peligro.

Francella encabeza un elenco estelar que se completa con las participaciones de Gabriel Goity, Malena Sánchez, Moro Anghileri, Pochi Ducasse, Gastón Cocchiarale, Darío Barassi, Jorge D’Elía, Mirta Busnelli, Martín Seefeld y Alejandro Paker.