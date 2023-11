escuchar

La muerte de Matthew Perry no solo conmocionó al mundo del espectáculo norteamericano sino a millones de personas a lo largo del mundo que crecieron viendo Friends, la icónica serie de comedia que marcó un antes y un después en distintas generaciones. El actor de 54 años fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre.

Después de varios mensajes de despedida por parte del elenco que formó parte de la producción televisiva de los años 90, hoy llegó el turno de Jennifer Aniston y de David Schwimmer. A través de sus cuentas de Instagram, los artistas, que mantenían un vínculo muy estrecho con Perry, despidieron a su amigo con una desgarradora publicación.

Poco a poco cada uno de los integrantes de Friends fueron pronunciando públicamente sobre la muerte de Perry Archivo

Sus compañeros de reparto dejaron ver su profundo dolor y acudieron juntos al entierro que se realizó la semana pasada. Ahora, quien decidió despedirse por última vez de él y de manera pública fue su amiga de ficción y de la vida real, Jennifer Aniston, quien publicó un desgarrador posteo que conmovió a los fanáticos. “Oh, esto sí que es una herida profunda ...tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado . Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de vidas o pérdida de amores. Ser capaz de SENTARTE sobre este dolor te permite reconocer y agradecer los momentos de alegría que compartiste con alguien que amaste tan profundamente. Y (a Matthew) lo amábamos profundamente”, escribió la actriz.

Jennifer Aniston, devastada con la muerte de Perry

“Él era una gran parte de nuestro ADN. Siempre éramos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. Matty sabía que lo que más amaba era hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la ‘risa’ pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. ¡Y vaya si logró hacerlo! Nos hizo reír a todos. Y reírnos mucho”, continuó con nostalgia. “En las últimas dos semanas, he estado leyendo nuestros mensajes de texto. Reí, lloré y volví a reír. Los guardaré por siempre. Un día encontré un mensaje de texto que me envió de la nada. Lo dice todo. Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor. Hablo contigo todos los días... a veces casi puedo oírte decir: ‘¿podrías ESTAR más loco?’, cerró Aniston con notable conmoción en sus palabras.

Quien también hoy expresó su dolor fue David Schwimmer, el actor que interpretó a Ross Geller durante las diez temporadas de la reconocida serie. “Gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable sincronización y entrega a la comedia. Podías tomar una línea recta de diálogo y doblarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que aún asombra. Y tenías corazón. Fuiste generoso y lo compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia con seis extraños . Esta foto es de uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo. Te imagino allí arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, las manos en los bolsillos, mirando a tu alrededor... “¿Podría haber más nubes?”, escribió el actor.

Los mensajes de Courteney Cox y Matt Le Blanc

A través de su cuenta de Instagram, la actriz que interpretó a Monica Geller, Courteney Cox despidió a su amigo con una desgarradora publicación. “Estoy muy agradecida por cada momento que tuve contigo Matty y te extraño todos los días”, comenzó diciendo en la descripción del video que compartió y en el que resume uno de sus momentos favoritos junto a él frente a la cámara. Y siguió: “Cuando trabajás con alguien tan estrechamente como lo hice yo con Matthew, hay miles de momentos que desearía poder compartir. Por ahora aquí está uno de mis favoritos”.

En ese sentido, reveló cómo nació la historia de amor (ficticia, claro) de ambos en Friends. “Para contar un poco de trasfondo, se suponía que Chandler y Monica tendrían una aventura de una noche en Londres. Pero debido a la reacción del público, se convirtió en el comienzo de su historia de amor. En esta escena, antes de empezar a rodar, me susurró una frase divertida para que la dijera. A menudo hacía cosas así. Era divertido y amable”, completó.

Quien también expresó su dolor fue Matt LeBlanc, el actor que interpretó a Joey Tribbiani durante las diez temporadas de Friends. “Matthew, me despido con gran pesar. Los momentos que pasamos juntos se encuentran, honestamente, entre los momentos favoritos de mi vida. Fue un honor compartir escenario contigo y llamarte mi amigo. Siempre sonreiré cuando piense en ti y nunca te olvidaré. Nunca”, agregó. Y continuó: “Extiende tus alas y vuela hermano, finalmente eres libre. Mucho amor”. Para terminar quiso llevar un poco de alegría a los fanáticos y recordó la deuda que quedará pendiente por siempre. “Y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debes”, cerró.

Matt LeBlanc se despidió de Matthew Perry con un emotivo posteo en las redes Instagram @mleblanc

Cabe recordar que la muerte de Perry aún sigue siendo investigada. Pero el día que se conoció la trágica noticia, TMZ citó fuentes policiales que sostuvieron que “aparentemente se habría ahogado” en su bañera tras un paro cardíaco. “Nuestras fuentes dicen que fue encontrado en un jacuzzi de su casa”, explicó el medio dedicado a celebridades y detalló que no se encontraron drogas en el lugar. Cabe recordar que Matthew Perry tuvo un largo historial de adicciones que lo llevaron a tener que recurrir a programas de rehabilitación.

