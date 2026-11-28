El Equipo Comercial de LA NACION ganó como mejor “Equipo Comercializador de Compañía de Medios” en el Premio Jerry Goldenberg 2026
El galardón se entregó en la edición 29° del evento que destaca la “excelencia en las comunicaciones”; hubo 18 categorías
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En la edición 29° del Premio Jerry Goldenberg a la “Excelencia en Comunicaciones”, LA NACION tuvo una destacada participación y obtuvo por quinta vez consecutiva el galardón a mejor “Equipo Comercializador de Compañía de Medios”.
El evento se desarrolló en la noche del viernes y reunió a anunciantes, agencias, medios, productoras, plataformas y profesionales “para reconocer a las empresas y los equipos que se destacaron durante el año”.
En ese marco, LA NACION obtuvo el premio al mejor “Equipo Comercializador de Compañía de Medios”, un galardón que, según la organización, “llena de orgullo al equipo y refleja su mayor diferencial, la capacidad de construir vínculos de valor con las marcas”.
“Con una mirada estratégica, creativa e innovadora, el equipo trabaja como socio de los anunciantes, combinando el conocimiento de las audiencias, el análisis de datos y las oportunidades de su ecosistema multiplataforma para desarrollar propuestas a medida”, indicó el Premio Jerry en la placa ganadora.
Y destacó que “en un contexto de constante transformación, LA NACION sigue evolucionando con nuevos formatos, contenidos y experiencias que permiten a las marcas conectar con sus audiencias de maneras cada vez más relevantes. Así, acompaña a los anunciantes en su crecimiento y en la generación de nuevas oportunidades en un entorno en constante evolución”.
La ceremonia estuvo conducida por Arturo Cuadrado y en total hubo competencia por 18 categorías. Los ganadores fueron elegidos por miembros de la Comunidad Dossier, empresa a cargo de la edición de las principales publicaciones del marketing y las comunicaciones del país, mientras que el recuento de votos lo realizó NielsenIQ, compañía líder en inteligencia del consumidor.
La organización destacó que fue el primer evento luego de que el Premio Jerry Goldenberg fuera declarado de “Interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Comunicación Social y la Cultura por la Legislatura porteña”.
“Más allá de la entrega de premios, la ceremonia volvió a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad de la publicidad, el marketing y los medios. Una noche para celebrar el talento, reconocer el trabajo colectivo, compartir experiencias y destacar a quienes impulsan una industria en permanente transformación”, destacaron los organizadores.
Y agregaron que “desde su creación, el Premio Jerry Goldenberg tiene como propósito reconocer la excelencia y el aporte de empresas y profesionales al desarrollo de las comunicaciones en Argentina. A lo largo de sus 29 ediciones, se consolidó como un espacio de encuentro para los distintos actores de la actividad y como una oportunidad para destacar el talento y la capacidad de evolución de la industria”.
Todos los ganadores
- Agencia de Publicidad: Don by Havas
- Agencia de Publicidad Independiente: Zurda Agency
- Profesional del Área Creativa: Florencia Loda y Emilio Yacón
- Grupo de Agencias de Medios: Havas Media Network
- Agencia de Medios Independiente: Midios
- Anunciante: Producto: Cervecería y Maltería Quilmes
- Anunciante: Servicio: YPF
- Equipo de Marketing de Anunciante de Producto: Cervecería y Maltería Quilmes
- Equipo de Marketing de Anunciante de Servicio: YPF
- Profesional de RR.PP. de Empresa Anunciante: Gonzalo Fagioli
- Compañía de Entretenimiento: The Walt Disney Company Argentina
- Equipo Comercializador de Compañía de Medios: LA NACION
- Agencia de Marketing Digital: Monks
- Productora de Cine Publicitario: LANDIA
- Consultora de PR: Urban Grupo de Comunicación
- Canal de Streaming: Luzu TV
- Plataforma de AdTech: Google Argentina
- Empresa de Publicidad OOH: Flix Media
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