En la edición 29° del Premio Jerry Goldenberg a la “Excelencia en Comunicaciones”, LA NACION tuvo una destacada participación y obtuvo por quinta vez consecutiva el galardón a mejor “Equipo Comercializador de Compañía de Medios”.

El evento se desarrolló en la noche del viernes y reunió a anunciantes, agencias, medios, productoras, plataformas y profesionales “para reconocer a las empresas y los equipos que se destacaron durante el año”.

Roberto Goldenberg, presidente de Editorial Dossier, con el equipo de Marketing de Quilmes

En ese marco, LA NACION obtuvo el premio al mejor “Equipo Comercializador de Compañía de Medios”, un galardón que, según la organización, “llena de orgullo al equipo y refleja su mayor diferencial, la capacidad de construir vínculos de valor con las marcas”.

La placa ganadora del Premio Jerry 2026 Premio Jerry

“Con una mirada estratégica, creativa e innovadora, el equipo trabaja como socio de los anunciantes, combinando el conocimiento de las audiencias, el análisis de datos y las oportunidades de su ecosistema multiplataforma para desarrollar propuestas a medida”, indicó el Premio Jerry en la placa ganadora.

Y destacó que “en un contexto de constante transformación, LA NACION sigue evolucionando con nuevos formatos, contenidos y experiencias que permiten a las marcas conectar con sus audiencias de maneras cada vez más relevantes. Así, acompaña a los anunciantes en su crecimiento y en la generación de nuevas oportunidades en un entorno en constante evolución”.

La ceremonia estuvo conducida por Arturo Cuadrado y en total hubo competencia por 18 categorías. Los ganadores fueron elegidos por miembros de la Comunidad Dossier, empresa a cargo de la edición de las principales publicaciones del marketing y las comunicaciones del país, mientras que el recuento de votos lo realizó NielsenIQ, compañía líder en inteligencia del consumidor.

LA NACION compitió contra Artear, El Cronista, Grupo América y Telefe Premios Jerry

La organización destacó que fue el primer evento luego de que el Premio Jerry Goldenberg fuera declarado de “Interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Comunicación Social y la Cultura por la Legislatura porteña”.

“Más allá de la entrega de premios, la ceremonia volvió a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad de la publicidad, el marketing y los medios. Una noche para celebrar el talento, reconocer el trabajo colectivo, compartir experiencias y destacar a quienes impulsan una industria en permanente transformación”, destacaron los organizadores.

Y agregaron que “desde su creación, el Premio Jerry Goldenberg tiene como propósito reconocer la excelencia y el aporte de empresas y profesionales al desarrollo de las comunicaciones en Argentina. A lo largo de sus 29 ediciones, se consolidó como un espacio de encuentro para los distintos actores de la actividad y como una oportunidad para destacar el talento y la capacidad de evolución de la industria”.

Todos los ganadores