La tarde en que Pinky creyó que había ganado La Matanza

Luego de darse a conocer el fallecimiento de Lidia Elsa Satragno, más conocida como Pinky, apodada también “Señora Televisión”, comenzaron a circular distintos episodios protagonizados por la reconocida experiodista y política, entre ellos, cuando la conductora creyó haber ganado la elección a intendenta de La Matanza, histórico bastión peronista.

En 1999, Pinky fue candidata a la intendencia de La Matanza por la Alianza que llevó a Fernando de la Rúa a la presidencia y minutos después de finalizada la jornada electoral la conductora se autoproclamó ganadora de la elección, aunque horas después debió asumir la derrota ante el candidato del PJ Alberto Balestrini.

“Todo indica que voy a ser la nueva intendenta de La Matanza. Parece que los sueños de meses se están por convertir en una realidad, En aquella oportunidad, la candidata de la Alianza”, festejó Pinky en aquella oportunidad. Cerca de las 18.30, minutos después de cerrados los comicios, la candidata dedicó su victoria a su madre y comenzó a explicar sus planes de gestión.

“Quiero hacer una transformación sólida en La Matanza. Quiero hacer un plan de desarrollo industrial y económico”, aclaró Pinky desde su bunker, sentado junto a Rodolfo Terragno y de Herminio Bayón, el hombre que le abrió las puertas de la política.

“¿Cuál es mi cábala? Bueno, yo no piso la vereda sin perfumarme”, admitió con humor en la conferencia de prensa y luego en otro tramo de su discurso sentenció de forma contudente: “A los ñoquis los voy a hacer puré”.

Hasta las once de la noche, según datos de la Alianza, la conductora televisiva adelantaba por un punto al justicialismo: 44 % contra el 43 %.

Horas después la experiodista debió retractarse de su discurso y admitió la derrota ante el PJ, que la aventajó por cinco puntos “Reconozco que perdí pero sé que también hice una buena elección. Pero no voy a dejar la política porque me haya ido mal. Hubo mucho corte de boleta, pero lamentablemente no me alcanzó”, debió aclarar luego la política.

Sin embargo, la periodista continuó incursionando en la política y llegó a ser diputada por la provincia de Buenos Aires por la alianza Unión Pro en 2007, ocho años después de la derrota como candidata a intendenta de La Matanza representando a la Alianza.

Pinky murió hoy a sus 87 años. Personal de la Comisaría Vecinal 14A de la Ciudad de Buenos Aires se trasladó este mediodía hasta un departamento ubicado en República Árabe Siria al 2800, tras ser alertados sobre la presencia de una “persona con bajos signos vitales”.

Pinky fue hallada recostada en su cama, sin signos vitales, por su hijo. Momentos después, el SAME constató su fallecimiento.

