Dolor por la muerte de Pinky: colegas y amigos la despidieron en las redes sociales

En 1956 y luego de haber dado sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento como modelo, Lidia Elsa Satragno realizó su debut televisivo sin imaginarse que era el inicio de una carrera que la convertiría en una de las figuras más relevantes de la pantalla chica nacional. Más conocida como Pinky, se ganó no solo el cariño de la audiencia sino el de las múltiples figuras con las que trabajó a lo largo de los años y quienes, tras la dolorosa noticia de su muerte, acudieron a las redes sociales para dedicarle unas sentidas últimas palabras.

Pinky, la "señora televisión", murió este jueves a los 87 años Archivo

Un par de meses atrás, la salud de la apodada “Señora de la televisión” se convirtió en una fuente de preocupación dentro del ambiente. Con más de 80 años de edad, el aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia del coronavirus no fue nada fácil de superar y las afecciones físicas comenzaron a acumularse.

A mediados de 2021, Gastón Satragno -su hijo, fruto de su relación con Raúl Lavié - dijo en diálogo con LA NACION: “Cuando arrancó la pandemia, mamá todavía caminaba, hoy no. Hoy en día ella no camina”. Sin embargo, se apresuró a aclarar: “Tiene muchas afecciones, pero, gracias a Dios, sigue estando lúcida. De hecho, el fin de semana hablamos de todo lo que pasó con las elecciones. Ella siempre me pregunta qué opino, cómo está la situación del país. Totalmente lúcida y despierta y, a veces, hasta me hace reír mucho”.

Pinky inauguró la llegada de la televisión a color a la Argentina archivo

A partir de ese momento y a pesar de que no hubo más detalles sobre su salud, era un secreto a voces que se encontraba en un estado delicado. Finalmente, este jueves 8 de diciembre pasado el mediodía trascendió la noticia de su muerte, confirmada a este medio por personal de la Comisaría Vecinal 14A de la Ciudad de Buenos Aires quienes fueron convocados a su departamento debido a la presencia de una “persona con bajos signos vitales”. Pinky había cumplido 87 años poco menos de un mes atrás, el 11 de noviembre.

Sin importar que pasaron varios años desde su última aparición en la televisión, la conductora de Buenos días Pinky continuó siendo una de las figuras más queridas del ambiente. Por ende, en las horas siguientes al anuncio de su fallecimiento fueron muchas las personalidades que utilizaron sus redes sociales para despedirse o recordar alguna feliz anécdota.

Entre ellos se destacó el mensaje de Cristina Pérez, quien escribió: “‘Señoras y Señores he aquí la televisión en colores…'. Hoy se fue Pinky, la Señora Televisión. Homenaje y mucho amor a su familia en este triste día”. Asimismo, Georgina Barbarossa expresó: “La número uno de la televisión, Pinky”, junto a una hilera de emojis de corazones.

A través de Twitter, el periodista Leo Arias manifestó: “Fue el hijo de Pinky quien encontró a su madre sin vida. Se murió gran parte de la historia más gloriosa de la televisión”. Por el mismo medio, Ángel de Brito expresó: “La primera estrella de la tele desde los 50, recibió la TV a color, batió récords de horas al aire y de éxito, una conductora soberbia, contundente y carismática. Hoy murió Pinky, una prócer del espectáculo Argentino. Que en paz descanse”.

De la misma manera, las figuras que la acompañaron durante su breve carrera política - fue diputada nacional entre 2007 y 2011 por la provincia de Buenos Aires- compartieron su sentido pésame en las redes. “Pinky querida: fuiste mi compañera en Diputados. No aprendí nada de tus pausas, tus silencios y tu pasión. Prometo honrarte. Eras Historia viva del siglo XX. Siempre recordaré las charlas de trasnoche en el recinto y el taxi de regreso a tu casa de Malabia. Te quiero. Sos eterna”, tipeó la exdiputada Laura Alonso.

No fueron únicamente celebridades y políticos quienes recibieron con dolor la muerte de la legendaria conductora, sino que los cientos de fans que acumuló a lo largo de los años también expresaron el dolor por la pérdida.

