En La Noche de Mirtha Legrand (eltrece) estuvieron invitados Sergio Berni, Soledad Acuña, Gabriel Levinas y Guido Gianna. Al tratar el tema de la semana relacionado al escándalo protagonizado por el exdiputado Juan Ameri, se generó un cruce entre el ministro de Seguridad bonaerense y el periodista, en el cual tuvo que interceder Juana Viale.

"No estoy diciendo que haya estado bien, sino que fue un acto privado que se convirtió en público. Tenemos que discutir cosas mucho más profundas", afirmó Berni. "Él teóricamente estaba en el Congreso, el mismo Congreso que Berni acepta que funcione como funciona. Él pensó que no lo veían", agregó Levinas.

"¿A vos te da igual que sea virtual o presencial?", le consultó Juana al ministro. "Obviamente que no lo es lo mismo, pero lo esencial es lo que se discute. Yo no creo que el Gobierno haya avanzado como dice el señor Levinas", comentó Berni. "Y claro, cómo vas a creer que si a vos te dan la orden de creer lo que tenés que creer", lo cruzó el periodista. Y agregó: "Vos vivís en un Gobierno peronista que tiene el verticalismo como base. Vos obedecés al líder, yo entiendo tu posición y que a veces tenés que defender algo que no querés".

"Señor Levinas, discúlpeme. Me parece que le falta leer un poco. Usted recién decía que el Gobierno estaba avanzando porque se estaba removiendo jueces. Me parece que la ley es muy clara, quien remueve jueces es el Senado. Usted trata de imponer una teoría que no está impuesta en la ley", le contestó Berni.

"Que un peronista me diga a mí que están tratando de imponer lo de nosotros me parece una cosa muy absurda. Para que esas cosas se hagan se tienen que debatir bien", afirmó el periodista. "Entonces no detengamos a nadie porque estamos en pandemia. No tiene sentido", comentó Berni. "No, usted está justificando lo injustificable porque están diciendo que van a cambiar la historia del país con media sociedad maniatada", continuó Levinas.

"Quiero poner un poco de parcialidad en la mesa. Está bien pensar distinto pero creo que también hay muchas cosas que a unos les importan y a otros no", interrumpió Juana cuando la discusión empezó a subir de tono.