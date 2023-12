escuchar

Desde que comenzó hace algunas semanas, la nueva edición de Gran Hermano no para de dar que hablar, principalmente por Juliana Scaglione, más conocida como “Furia”, quien se convirtió en tendencia una vez más, pero en esta oportunidad por una acción que podría llevarla a la expulsión. Según trascendió en imágenes, le habría pegado a otro miembro de la casa, William López. Ahora, la novia del joven salió a hablar de lo ocurrido.

En el clip que se viralizó en X (antes Twitter), se puede ver cómo Furia corre riéndose y por detrás aparece a los gritos el Paisa, a quien sus compañeros tienen que agarrar, porque se lo ve descontrolado y muy enojado por lo ocurrido minutos antes, hecho que no salió en la trasmisión.

“¿Qué flasheas, la conch* de tu hermana? ¿Por qué pegás así?”, se lo escucha decir al joven lleno de ira, ante lo que Juliana se defendió: “No te pegué, fue un cachetazo nomás, no te pegué”.

Ante esto, Martina Brum, novia del Paisa, se manifestó en su cuenta de Instagram y desmintió un mensaje que le fue adjudicado, en donde se avalaba la agresión física de Furia. “No estoy a favor de la violencia. Pese a todo, ¡a Williams lo voy a apoyar en esto! Él no es de reaccionar así, pero esta chica está faltando mucho el respeto a sus compañeros, ¡y ahora la agresión! No sé qué pensarán ustedes, pero yo estoy en contra de esto y ya espero que se tomen medidas”, comenzó diciendo por medio de una storie.

La joven rompió el silencio con un posteo en su cuenta de Instagram

Asimismo, sumó: “¿Ustedes nunca estuvieron enamorados? ¿Nunca quisieron ver triunfar a su pareja, y más cuando amas a esa persona?”.

Cabe recordar que, en las últimas horas, la joven fue noticia luego de que se viera por las cámaras de la casa más famosa del país como el Paisa tenía una conversación subida de tono con Catalina, dejando en el olvido a su novia.

La novia del Paisa habló sobre lo que ocurrió con Catalina

“No voy a negar que me afectó lo que pasó con Williams, pero me afectan más los comentarios de todos ustedes, porque yo sé cómo tengo que manejar mi situación”, expresó Martina, revelando que espera verlo cara a cara para ver cómo queda su relación tras lo ocurrido.

“Conózcanlo, no es una mala persona. Todos tenemos nuestros errores, es un mundo nuevo para él”, sentenció de manera contundente.