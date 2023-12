escuchar

Llega a su final una intensa semana en Gran Hermano. La casa más famosa del país se acerca a la navidad con muchos conflictos y varias alianzas. Los participantes establecen grupos muy divididos, aunque no hay muchas caras que se revelen como grandes estrategas. Y durante la emisión del viernes, hubo una tregua y una confesión romántica, que se llevaron el protagonismo de la velada.

Desde que empezaron a convivir, Juliana “Furia” Scaglione y Rosina Beltrán no tienen la mejor de las ondas. Las fricciones entre ambas son habituales y no suelen compartir momentos de diálogo. Pero eso cambió en las últimas horas, cuando las dos tuvieron un tímido acercamiento. Todo comenzó cuando Rosina estaba sola en el jardín, en actitud reflexiva. Furia, a pocos metros, la observaba hasta que finalmente se animó a acercarse a ella, y le dijo: “Te veo muy sola, y no me gusta”. En señal de paz, la otra jugadora le respondió entonces: “Cuando yo te veía sola me daban ganas de abrazarte, pero no me acercaba porque no sabía cómo ibas a reaccionar”. Y dicho eso, las dos se animaron a tener una charla sincera.

Furia se hizo cargo de sus brotes de enojo, confesó: “No soy de pegar ni revolear cosas, pero sí de elevar la voz. Vengo de una familia muy grande y siempre las peleas son a los gritos , ustedes son re amorosos, y para que yo abrace a alguien tiene que pasar tiempo”. Por su parte, Rosina le respondió: “Yo siento que vos te expresás de esa manera, y siento que atrás de todo eso te ponés una coraza. Capaz tenés mucho dolor adentro , y la forma de canalizarlo a tu manera es ir por ese lado. A mí no me gustan algunas formas, todo me lo podés decir de otra manera y lo voy a aprender”.

Frente a esa posible tregua, y en el piso del estudio, Ariel Ansaldo aseguró: “Esa es la Juliana que se viene, que no va a pelear ni a gritar”, pero Cristian U le retrucó: “No inventemos que somos grandes jugadores, porque la casa te come y termina mostrando quién sos”. Por último, Daniela Celis concluyó sobre Furia: “Ella es muy viva, y si se queda, va a ser muy fuerte adentro de la casa”.

En otro de los compilados de la noche de viernes, Isabel fue la protagonista cuando confesó qué chica le gusta, en el marco del reality. “Isa, ¿vos estarías con una chica?”, le preguntó Rosina, la participante uruguaya. “Sí”, respondió con firmeza la mujer, ante lo que su compañera quiso saber si estaría con alguna de la casa. “Si, porque hay alguien que me gusta”, dijo, refiriéndose a una de las hermanitas y agregó: “Primera vez en mi vida”.

“Yo nunca estuve con una mujer, pero tengo la fantasía. No me quiero ir de este mundo sin haber estado”, se sinceró Isabel. Luego, les confió a Agostina y a Rosina que no les podía contar de quién se trataba porque estaba Nicolás cerca. En ese momento, la uruguaya se dio cuenta de que en realidad se trataba de Agostina. “Es ella”, expresó y la señaló. “Ay, me muero de vergüenza”, reaccionó la expolicía.

“Me pongo colorada”, agregó Agostina. En ese momento, Isabel aseguró que darían el consentimiento con el pulgar hacia arriba e hizo una confesión muy íntima: “Me caliento con ella, y hace mucho no me calentaba”. “No le digas a nadie”, le pidió la mujer a su compañera minutos después, cuando ambas salieron corriendo hacia la habitación.

Esta no es la primera vez que la más grande de la casa es vinculada con alguno de los otros participantes, dado que en estos quince días protagonizó rumores de que había algo con Lisandro, el mayor de los hombres. Su relación se afianzó una mañana, cuando estaban solos en el patio, contándose intimidades de su vida.

