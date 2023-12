escuchar

La nueva temporada de la casa de Gran Hermano (Telefe) se suele volver viral en redes sociales por sus constantes controversias y enfrentamientos. Desde los posibles romances hasta los gritos por la comida, los jugadores ya están atravesando sus primeros conflictos en la convivencia.

Ahora, un nuevo cruce surgió entre las chicas y Emmanuel, el peluquero de la casa. Aparentemente, el joven fue acusado de hablar por la espalda y de meter cizaña contra Lucía.

Ante esto, Lucía y Catalina se enfrentaron a él y terminaron a los gritos en la cocina. “Yo no hablé mal de nadie”, comenzó diciéndole Lucía a Emmanuel y siguió: “Te saqué la ficha. No vuelvas a decir que yo hablo mal porque no hablo mal de nadie”.

“Capaz sos vos el que arma todo”, le espetó Lucía a Emmanuel respecto de las ambigüedades en los dichos del peluquero. “Tomatela, bol***”, aseveró el joven a lo que Catalina se unió a la protesta y le dijo que eso era “de mala leche”. “Andás diciendo que ella (Lucía) nos juega en contra a nosotras y eso no te lo creo”, afirmó Catalina y siguió: “Con todo lo que estás diciendo, que ella nos esté sacando el cuero, no te creo”.

“La gente que juega por detrás y pone las manos en el fuego, es una conch*** del or**”, le dijo Catalina a Emmanuel a los gritos. “De ella no te lo creo”, terminó diciendo la joven. En el baño, se encontraban Isabel y Alan escuchando de lejos la pelea. Ante eso, “la Alfa” dijo que “hiciera lo que hiciera, igual la iban a votar”.

Sobre la pelea que se viralizó en redes, algunos fanáticos del reality creen que la intervención de Catalina fue para ganar cámara ya que sabía que una pelea de esa magnitud iba a ser televisada. “Catalina ni es cercana a Lucía pero como vio el quilombo entre ella y Emanuel, salió a defenderla sabiendo que toda la casa estaba viendo, ahora queda bien posicionada y encima expuso a Emanuel, qué sé yo, pero para mi es la que más está jugando”, aseguró un usuario de X.

Más tarde, Lucía fue al sauna con Rosina y Zoe, les contó la situación y expuso su opinión al respecto, en una forma más calmada. “Cuando inventan algo, a mi decime de todo y capaz me c*** de risa, pero cuando no es verdad, chau amigo”, afirmó Lucía a lo que Rosina le dijo que “obvio que le iba a caer mal”. “Ponele si yo hablara mal de todas, bueno, pero no es así”, dijo la salteña.

Luego, y para cambiar de tema, Zoe le preguntó a Lucía sobre su relación con sus hermanos, los cuales son diez. “Sí, nos peleamos pero nos llevamos muy bien”, apuntó y siguió: “Salimos juntos de vacaciones y nos matamos de risa, pero por suerte tengo una casa grande, nos educaron a todos muy bien, todos ayudamos, todos mantenemos el orden, desde chiquitos. Nunca tuvimos peleas fuertes, después nos amigamos y listo”, reveló.