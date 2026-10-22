La nueva serie de Marvel generó preocupación entre los fanáticos: ¿Se acerca el final del Universo Cinematográfico?

A la espera de Avengers: Doomsday, el gran estreno de Marvel Studios para este 2026, Disney+ estrenó VisionQuest, la serie que muestra qué ocurrió con el personaje Visión (Paul Bettany) tras los acontecimientos de WandaVision en 2021. Así, con los primeros cuatro episodios ya disponibles, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) quedaron boquiabiertos luego de descubrir el cierre del cuarto capítulo, donde ocurre algo que adelantaría que el fin está cerca.

Durante los últimos minutos del episodio Malware, Visión decide darle el control de su cuerpo a Ultrón (James Spader), el supervillano de Avengers: la era de Ultrón que vivía en su mente. El objetivo principal de esto era que pueda derrotar a Yocasta (T’Nia Miller), aunque finalmente decide traicionar al protagonista de la serie y termina el capítulo. Con este escenario catastrófico por delante, muchos fanáticos recordaron la primera temporada de la producción animada What If...?, principalmente su séptimo episodio, titulado ¿Qué pasaría si... Ultrón ganara?.

Con el cuarto capítulo de VisionQuest, los fanáticos no tardaron en relacionar lo ocurrido con What If...? Redes sociales

En el mismo, Ultrón se hace con el cuerpo que terminó en poder de Visión y cumple con su objetivo principal: terminar con la humanidad. Así, asesina a absolutamente todos los seres humanos de la Tierra y consigue las Gemas del Infinito al matar a Thanos. Con este poder, destruye toda la vida orgánica del universo para lograr la “paz definitiva”. Una vez que termina de hacer esto, descubre el Multiverso y allí es donde una fuerza superior decide frenarlo para que no acabe con toda la existencia.

Pero, con esto en mente, es muy peligroso que el villano haya conseguido hacerse con el cuerpo de Visión, al tratarse de la primera parte de un plan que Marvel ya dejó en claro que puede ocurrir. Además, lo primero que hace al conseguir un nuevo cuerpo es expresar: “No tengo hilos que me aten”. Esta misma frase exacta la dijo en Avengers: la era de Ultrón, en referencia al momento donde se “independizó” y se convirtió en una amenaza global.

Incluso, un easter egg que muchos pasaron por alto fue que, en los lentes de la mujer que es asesinada indirectamente por Ultrón, se puede observar la forma robótica del villano, incluso desde el cuerpo de Visión. Ante este escenario de incertidumbre, y con apenas cuatro capítulos más por estrenarse, hay mucho misterio sobre lo que esto puede significar para el futuro de Marvel, incluso tras el lanzamiento de Spider-Man: Un nuevo día.

El reflejo confirma la traición definitiva de Ultrón a Visión Disney+

Con Avengers: Doomsday como próximo estreno de la productora cinematográfica de Disney, apenas un mes y una semana después del último episodio de VisionQuest, quizá Ultrón pase a ser un aliado más para Doctor Doom (Robert Downey Jr.), quien tiene como objetivo restaurar el equilibrio del Multiverso. Siempre y cuando el personaje interpretado por James Spader quiera repetir lo ocurrido en What If...?, esta serie podría pasar a convertirse en material esencial para entender la trama de la quinta película de Los Vengadores.

Qué más esperar de VisionQuest

El personaje que fue presentado en esta serie fue Thomas Shepherd (Ruaridh Mollica), quien recibió la conciencia de Tommy Maximoff. Vale recordar que la presencia de Joe Locke en esta serie está confirmada, aunque se desconoce cuándo será su aparición. Este actor interpreta a Billy Maximoff, y ambos son los hijos ficticios que habían tenido Wanda Maximoff y Visión en WandaVision.

Los hermanos Maximoff tendrán un rol preponderante en el futuro de Marvel Disney+

Luego, si bien es poco probable, siempre está la esperanza de los fanáticos por “recuperar” a la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), quien apareció por última vez en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). En estos primeros capítulos de VisionQuest, Wanda fue referenciada en reiteradas ocasiones, lo que genera mucha expectativa de cara tanto al cierre de la serie como a Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

Wanda Maximoff es uno de los personajes favoritos de los fanáticos de Marvel Jay Maidment - Disney +

En redes sociales, los lectores de los cómics se mostraron muy emocionados con la llegada de Jocasta, quien tiene una apariencia similar a Ultrón. Sin mucha información sobre ella, podría tener una relevancia muy destacada con el futuro de Visión, a quien podría ayudar a recuperar su cuerpo. Para finalizar, hay un actor que también está confirmado y su única aparición fue en Iron Man (2008): Faran Tahir. Él dio vida al personaje Raza, líder del grupo terrorista que secuestró a Tony Stark en esa primera película de Marvel Studios.