La nueva vida de Emiliano Boscatto, exparticipante Gran Hermano, como actor porno en España: “Gano 1600 euros por jornada”

Emiliano Boscatto fue uno de los integrantes de Gran Hermano más recordados de la edición 2011 del reality. De hecho, este cordobés que entonces llevaba un característico peinado de rulos rubios terminó segundo en esa temporada del ciclo, detrás del ganador, Cristian U. Pero los días de la casa más famosa de la televisión quedaron atrás para este participante, que hace años vive en España y se dedica a otras actividades, entre ellas, la de trabajar en la industria del cine para adultos.

En este sentido, en diálogo con el programa Mañanísima (Magazine), Boscatto reveló cuánto dinero se gana como actor de películas triple X y a cuánto equivale esa paga si se compara con trabajos más convencionales.

Emiliano Boscatto, exGran Hermano, vive en España y trabaja como actor de películas triple X

El ex Gran Hermano habló con el ciclo que conduce Carmen Barbieri el martes y contó, entre otras cosas, que hace unos siete años que vive en Madrid, pero que viene cada vez que puede a visitar la Argentina, donde suele pasar alrededor de tres meses cada vez. Cuando la conductora le preguntó qué era lo que hacía en la capital española, Boscatto respondió: “Cambié un poco de profesión. Me dediqué al mundo del triple equis”.

Entonces, Barbieri quiso un poco más de información sobre ese trabajo y preguntó directamente: “¿Sos una estrella porno?”. “La verdad que sí. Me va muy bien”, respondió el cordobés, y agregó: “Pero yo soy de películas, digamos, triple X gay”.

Entonces, “Pampito” Perelló, periodista que acompaña a Barbieri en el ciclo, le preguntó a Boscatto: “¿Se gana bien en eso?”. “Sí, bastante. La verdad que sí”, replicó el ex GH.

Emiliano Boscatto en 2011, cuando participó de Gran Hermano, en su sexta edición Instagram / @emilianoboscatto

Cuando se le preguntó cómo era la paga, Boscatto explicó un poco el proceso de la industria para adultos. “Películas enteras ya no se hacen más -dijo-. Se hacen escenas, y una escena te puede llevar más o menos ocho horas. Y te pagan más o menos lo que ganarías trabajando un mes en un trabajo normal aquí”.

“¿De ocho horas filmando cuánto se ve después?”, inquirió Barbieri a su invitado, que respondió: “De 15 a 20 minutos”.

Perello retomó entonces el tema de la paga y preguntó directamente: “¿Cuánto te pagan? ¿2000 euros por una jornada de trabajo?”. “Un poquito menos”, replicó Boscato y precisó: “1600 euros”. Traducido a la moneda argentina, la cifra mencionada por Boscatto equivale a unos $255.000, aproximadamente.

Emiliano Boscatto, exGran Hermano, contó que ahora en la industria triple X no se hacen más películas, sino escenas y que se trabaja unas 8 horas por jornada, por la que se recibe una paga de unos 1600 euros Instagram / @emilianobox

De inmediato, el periodista de Mañanísima preguntó al invitado cuántas jornadas de ese trabajo hacía por mes. “No me he metido muy de lleno -respondió el cordobés afincado en Madrid-. He grabado en su momento, cuando me ha ido muy bien, una por mes. Ahora estoy grabando dos o tres al año”.

“La verdad que ahora me estoy dedicando a otra cosa, trabajo con departamentos turísticos”, añadió, y en referencia al cine para adultos, aseveró: “Es un trabajo bastante duro. Tenés que estar bien, de mucho ánimo, depende además con quién te toca... para mí fue como una experiencia, no lo hice por dinero, la verdad, porque ya tenía mi trabajo aquí”.

Emiliano Boscatto, Martín Anchorena y Christian U, los finalistas de Gran Hermano 2011

“Es una cosa que ya la estoy dejando de a poco de lado”, dijo Boscatto para cerrar el tema y añadió: “Vuelvo a ver Gran Hermano y me dan muchas ganas de volver”.

Pasado el tema de su actividad en el cine para adultos en España, el exparticipante de Gran Hermano se dedicó a hablar de cómo ve el ciclo este año. “Trato de seguir los programas como puedo, pero la verdad que (GH 2022) está muy bien. Ha sido un golazo de Telefe. Siempre digo que de Gran Hermano, lo más importante cuando participás es que tenga éxito”, concluyó el ex ‘hermanito’.

