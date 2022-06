Cristian U reveló una situación traumática que vivió en Gran Hermano: “No lo mostraron porque era muy fuerte”

Cristian Urrizaga, más conocido como Cristian U, opinó sobre el reality que en estos momentos es el más popular de la televisión argentina: El hotel de los famosos (eltrece). El ganador de la edición de 2011 de Gran hermano (GH) se refirió especialmente a la situación que vive dentro del programa Locho Loccisano, quien el otro día sufrió un ataque de pánico en plena competencia. En ese sentido, señaló que creía que lo que le había pasado al participante era genuino y lanzó una inesperada revelación: “Yo tuve como cinco ataques de pánico en la casa de GH”.

El ex Gran Hermano y ex Combate estuvo este jueves invitado al programa Mañanísimas (Magazine TV) y comentó, como un hombre experimentado en realities, lo que le parecía el programa que se emite cada noche por eltrece. “Lo que sucede es que nosotros éramos más genuinos, por el estilo de participantes, éramos todos nuevos, y hubo un cásting muy bueno. Estos chicos entran a jugar a ser famosos”, dijo, en el comienzo del diálogo con Estefi Berardi y ‘Pampito’ Perello.

La fuerte revelación de Cristian U sobre un episodio que sufrió en Gran Hermano

Cuando lo consultaron acerca del caso del ataque de pánico que sufrió el participante Locho en El hotel de los famosos, luego de soportar actitudes de maltrato por parte de otros participantes, Cristian U aseguró que creía en lo que había pasado. “El pibe es genuino, yo lo conozco a él”, aseguro, y agregó que había visto lo que le sucedió, y lo atribuyó a “la presión del encierro y de estar con personas”. “Convivir es muy jodido”, subrayó.

Luego, cuando le volvieron a preguntar acerca de si él creía en lo que le había sucedido al participante de El hotel de los famosos, ‘U’ hizo una revelación inesperada: “Chicos, a mí me agarraron como cinco ataques de pánico adentro de la casa. Lo que pasa es que no se mostró, era muy fuerte”.

Más adelante, el ex Gran Hermano dio las posibles causas de estos ataques: “Cuando vos tenés la presión y sentís los golpes, te sentís un perrito al que están cascoteando, te sentís vulnerable”.

Luego, contó cómo había sido su experiencia con este tipo de ataques: “Arranca por el tema de la respiración, parecés un perro rabioso. Sentía que no podía respirar y acá en el medio del pecho sentís que te están clavando un puñal. A mí me pasaba que los que se acercaban los quería matar a todos. Como estás tan vulnerable, los ves como que estás en guerra, que no hay contención sincera y en ese momento decís: ‘¿Qué te acercás?’. Los miraba y se alejaban. No sé qué flasheaban”.

A continuación, el ganador de GH volvió a referirse a Loccisano: “Lo de Locho fue real. Muy real. Vos podés ser la más tranquila del mundo -le dijo a Berardi-, pero si el locutor, el productor, ella, todos, todo el tiempo, están tirándote palos, llega un momento en que rompés una copa”.

“¿Por qué todos con Locho hacen eso?”, quiso saber Berardi, en relación al maltrato que recibe el participante por parte de varios integrantes del hotel televisivo. “Porque... -comenzó a decir U, pero se quedó callado un rato, y luego continuó-: No quiero ser agresivo con las personas, pero sí con los personajes: no les da el coco ni siquiera para bajar de una palmera”.

Más adelante, en el programa Intrusos (América TV), Cristian U hizo una comparación entre su participación en Gran Hermano y lo que ocurre hoy en El hotel de los famosos. “Son diferentes realities, diferentes conductas. A mí se me catalogó de villano por ir al frente, los contrincantes míos eran más los que estaban agrupados y yo rompía esa regla”.

“Acá (en El hotel de los famosos) es distinto, porque estás viendo a un pibe llorar. Ves a un pibe en un rincón que se siente mal, ahí es donde me pregunto dónde está la parte humana de las personas, porque cuando alguien está llorando esto deja de ser un juego, ya no nos estamos divirtiendo”.

Cristian U opinó sobre el duro momento de Locho en El hotel de los famosos (foto)

Más adelante, U volvió a cargar contra los participantes del reality de eltrece: “Lo que pasa es que el mensaje no es bueno. Hay un grupo de personas adultas que son conscientes de estos maltratos. El programa en sí no está mal, lo que está mal es el contenido de los que están dando adentro”.

“Porque cuando vos estás en el encierro, estás vulnerable y mostrás quién sos”, concluyó Cristian U.