Melissa Joan Hart recordó su secretísimo romance con Ryan Reynolds: “Estábamos tan enamorados”

Pasan los años y a las celebrities se les da por recordar viejos tiempos: sus amores prohibidos, sus aventuras en el set, los maltratos que sufrieron por parte de algunos compañeros, el mejor beso de ficción que protagonizaron, entre otras cosas. En las últimas horas, la actriz Melissa Joan Hart se sumó a esta tendencia de revolver el baúl de los recuerdos y habló de su breve affaire con uno de los galanes más populares de Hollywood: Ryan Reynolds .

La actriz, de 46 años, estaba recordando su época como estrella de Nickelodeon cuando volvió a referirse a un tema que parece haber sido importante en su pasado. Tras confesar que por aquel entonces el drama adolescente Fifteen - protagonizado por Reynolds y Chris William Martin, más conocido como Corky Martin- era su favorito, la rubia reveló que cumplió el sueño de salir con ambos protagonistas. “Salí con Corky y tuve una ‘pequeña cosa’ con Ryan”, dijo en el podcast Hey Dude… The 90s Called!

Si bien no es la primera vez que la actriz habla de sus romances retro, el interés de los presentadores David Lascher y Christine Taylor hizo que vuelva a explayarse sobre aquellos años adolescentes. “Conocí a Corky en Utah o algo así, en un evento de Nick Takes Over Your School y empezamos a hablar por teléfono desde Vancouver a Orlando”, explicó respecto a su amorío con Martin.

Sin embargo, todas las miradas apuntaron al segundo nombre con el que la intérprete tuvo un vínculo más allá de lo profesional. “Luego trabajé con Ryan Reynolds en la primera película de Sabrina, la bruja adolescente. La primera película que hicimos, Ryan estaba en ella”, contó quién en aquella trama fantasiosa interpretaba al personaje principal, mientras que Reynolds era Seth, el chico que le gustaba.

Melissa Joan Hart se hizo muy popular por encarnar a Sabrina, la bruja adolescente en los 90

A pesar de que el tema sigue causando revuelo, esta no es la primera vez que Hart habla de este romance retro. “Estábamos tan enamorados y lindos. Era adorable, un tipo muy agradable” , señaló en 2017 en un programa de entrevistas australiano, al tiempo que se lamentó por no haberse tomado esa relación con más seriedad.

A su vez, Melissa aseguró que el Reynolds de esos tiempos era muy diferente al que conocen los fanáticos de Deadpool. “ Él no era como el Ryan Reynolds que todo el mundo conoce en estos días. Era dulce, muy dulce ”, rememoró con cierta nostalgia. Unos años antes, la intérprete ya había hablado de este crush en su libro Melissa lo explica todo: cuentos de mi vida anormalmente normal, donde insinuó los motivos por los cuales el vínculo no prosperó. “ Tenía un novio en ese momento. Él probablemente habría sido un gran novio. Y no terminé con el otro chico, así que tal vez debería haberme arriesgado ”, confesó sin ocultar su arrepentimiento.

Tras resaltar las cualidades del galán, la intérprete recordó cuándo fue la primera vez que besó a su compañero fuera del set. “Fue el último día de rodaje. Lo perseguí, me puse frente a su auto y lo besé. Luego me besé con él toda la noche”, reveló quién al otro día tuvo que llamar a su novio para explicarle todo.

A pesar de que Reynolds le regaló un reloj y fue muy dulce con ella, a Melissa le preocupaba la diferencia de edad (ella tenía 19 y él 17), motivo por el cual no se animó a comenzar una relación seria con el actor. “ Vino a Nueva York a visitarme, creo que quería algo más. Pero decidí que me quedaría con mi novio ”, expresó un tanto arrepentida.

La vida continuó y, si bien se han vuelto a cruzar en algún estreno o premiación, personalmente cada uno ha seguido su propio camino. Mientras que Melissa está casada con el músico Mark Wilkerson desde 2003 y tiene tres hijos, Reynolds acaba de convertirse en padre por cuarta vez junto a Blake Lively.

