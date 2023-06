Fue una de los Shieffeld en La Niñera y hoy integra el universo de superhéroes de DC

escuchar

Hay ciertas series que quedaron grabadas en la memoria del público, sin importar cuanto tiempo haya pasado desde la emisión del último capítulo. Indiscutidamente, la que integra esta lista es La Niñera, la comedia que protagonizó Francine Drescher entre 1993 y 1998. Pero, aquellos actores que formaron parte del mítico elenco, crecieron y continuaron con sus respectivas vidas y carreras. Precisamente, una de ellas fue Madeline Rose Zima, quien era una pequeña niña cuando interpretó a Grace, la menor de los hermanos Sheffield. Hoy ya es toda una mujer y dio el gran salto actoral al convertirse en parte del mundo de superhéroes de DC.

El sitcom norteamericano de seis temporadas - que tuvo su versión argentina en 2004 con Florencia Peña y Boy Olmi como protagonistas - contaba la historia de Fran Fine (Drescher), una ocurrente y divertida mujer que entró a trabajar a la casa del viudo Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy) como la encargada de cuidar de sus tres hijos, Maggie (Nicholle Tom), Brighton (Benjamin Salisbury) y Grace (Zima).

Madeline Zime interpretó a la pequeña Grace de La Niñera entre 1993 y 1998 Archivo

Precisamente, la actriz, que con 7 años interpretaba a la más pequeña de la casa, ganándose así el cariño y reconocimiento del público, hoy tiene 37 años, 114 mil seguidores en Instagram y una basta trayectoria en el mundo del espectáculo. Empezar una carrera como actriz profesional a una edad tan temprana suele ser difícil y no son muchos los que lograron mantenerse en ese mundo. A su vez, despegarse de ese primer papel con el cual se conoció la fama no es sencillo.

Asi esta hoy Madeline Zime (Instagram @maddyzime)

Pero, ese no fue el caso de Zima. Si bien el mundo la recuerda por ser la niña que tanto cariño sentía por Fran Fine, pudo tomar vuelo propio y establecer su camino. Tuvo participaciones especiales en series como Gilmore Girls, The Vampire Diaries, Ghost Whisperer y Grey’s Anatomy. También interpretó a Gretchen Berg en la cuarta temporada de Heroes y fue Mia Lewis en Californication. En cuanto a sus apariciones en la pantalla grande, algunas de ellos fueron, en A Cinderella Story, My own love song y Bombshell.

Sin embargo, en el último año la actriz sorprendió con más de un proyecto actoral, lo que le significó, sin dudas, un importante saltó en su carrera. El universo de los superhéroes creció a pasos agigantados en los últimos años, con películas y series que cautivaron tanto a grandes como a niños. En 2022, Madeline Zima pasó a formar parte de él.

Madeline Zime, interpretó a Casey Brinke en Doom Patrol, la serie basada en el comic de DC Instagram @maddyzima

Grace de La Niñera, se unió al universo de superhéroes de DC Instagram @maddyzima

Se calzó el traje azul y se puso en la piel de la heroína Casey Patrol para la cuarta temporada de la serie Doom Patrol, basada en el comic de DC. Allí compartió elenco con el último ganador del Oscar a mejor actor, Brendan Fraser y también con Diane Guerrero, April Bowlby, Matt Bomer y Joivan Wade.

La serie de Zima está disponible en HBO Max Instagram @maddyzima

“Doom Patrol recrea uno de los grupos de superhéroes más queridos de DC, llamados a la acción por Cyborg, quien recurre a ellos con una misión difícil de rechazar”. Esas palabras se pueden leer en la descripción oficial que presenta HBO Max, donde se encuentran disponibles los 38 capítulos correspondientes a las cuatro temporadas. A comienzos de 2023 se confirmó que la serie fue cancelada.

