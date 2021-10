La obra sobre femicidios más representada en el mundo se puede ver gratis

¿Es posible conocer algo si no posee nombre? El lenguaje tensa pero también abre caminos y entonces se ha concluido que muchas veces la realidad sólo se puede aprehender a partir de él. Se define al femicidio como el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Pero su nombre, que proviene del inglés femicide difundido por Diana Russell en 1976 frente Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, llegó al idioma español a mediados de la década del 90. Y su uso extendido y frecuente en la Argentina recién a partir de 2010 con el asesinato de Wanda Taddei a manos de su pareja Eduardo Vázquez. Así que su nomenclatura es tan corta como apabullante.

¿Cuántas mujeres asesinadas en manos de hombres bastan para convertirse en un grupo numeroso, cuantioso, llamativo? ¿Cuántas muertes se necesitan para convertirse en epidemia? ¿Y pandemia? En 2020, en la Argentina Según un registro de la Corte Suprema, hubo 251 víctimas de femicidio. El 89% de los imputados fueron varones con quienes las víctimas tenían un vínculo o conocimiento previo, el 59% de los casos provienen de sus parejas y ex parejas. Y, para empeorar las estadísticas, el número es el mismo que el de 2017. A pesar de los intentos, de las ayudas a las víctimas, a la visibilización de la problemática. El tema es urgente.

“Cuando en 2019 con un grupo de alumnos empezamos a buscar de qué queríamos hablar nos levantábamos todos los días y nos encontrábamos con una noticia de una mujer asesinada por un hombre. Por momentos, sentíamos que nos estábamos acostumbrando a esta realidad. Por eso, nos pareció muy importante hablar de este tema y fue así entonces que buscando textos llegamos a Mujeres de arena, una obra mexicana, de Humberto Robles, que si bien transcurre en Ciudad de Juárez, en México, lo sentíamos muy cercano a lo que estaba pasando en la Argentina. Es una problemática que sucede en cualquier parte del mundo: una injusticia social que viven las mujeres por el solo hecho de serlo”, cuenta Valeria Lorca, la actriz, directora y docente que se ocupa de la dirección de Cuántas son muchas, la pieza mexicana adaptada a la realidad argentina.

Los “homicidios en Ciudad Juárez” y “las muertas de Juárez” son dos expresiones que se utilizan frecuentemente para aludir a la suma de homicidios y asesinatos de mujeres que son cometidos en la localidad mexicana de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, al menos desde enero de 1993. Las víctimas por lo general son jóvenes y adolescentes entre 15 y 25 años de edad, de bajos recursos. Antes de ser asesinadas, en la mayoría de los casos, suelen ser torturadas y violadas.

“Empecé a trabajar sobre la pieza y la adapté a nuestra idiosincrasia. Sumé escenas interpretadas por clowns para mostrar cuán ridículas pueden ser las recomendaciones de la policía de Ciudad de Juárez para no ser violadas, un cuadro musical de tango, entre otros ejemplos. Como directora, necesitaba descomprimir la tensión dramática para que no sea tan dura, que uno pueda respirar sin perder la potencia de los testimonios”, cuenta Lorca porque, advierte, esta obra no parte de la ficción sino de testimonios reales, es teatro documental. Al igual que lo es Jauría, de Jordi Casanovas, que se puede ver los domingos en el Picadero, y también parte de los testimonios exactos del juicio que se le hizo a cinco jóvenes en 2016 que violaron en manada a una chica de 18 años en Pamplona, durante los festejos de San Fermín. Ambas obras muestran que sí, la realidad supera la ficción cuando de violaciones y abusos de trata.

“A pesar de la dureza de los testimonios, por ejemplo una madre que busca a su hija adolescente que fue a trabajar a la fábrica y no volvió, una nena adolescente de la que solo quedó su diario íntimo y a través de él podemos conocer sus sueños, su felicidad y cómo de manera abrupta todo eso se esfumó, el espectáculo tiene belleza en la puesta de luces, en el vestuario, en las coreografías, para contrarrestar lo duro del mensaje”, suma Lorca.

Es la obra sobre femicidios más representada en el mundo, ha sido montada por más de 200 grupos en varias ciudades de México, Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, España, Guatemala, Inglaterra, Italia, Noruega, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos. En este caso, el elenco está integrado por Jimena Alemo, Alejandro Grimblat, Claudia Nunia, Maru Villamonte, Verónica Castro, Junior Pisanu, y se estrenó en marzo de este año, en el Cultural San Martín, cuando la pandemia lo permitió porque estaba lista para subir a escena el 19 de marzo de 2020, el día fatídico en el que comenzó el confinamiento.

“La respuesta del público fue reveladora porque luego de las funciones algunas mujeres se acercaban para ofrecer ayuda y otras para pedirla. En esos momentos la compañía solo podía responder que era un grupo teatral que si bien se encontraba muy comprometido con la causa no disponía de mayores herramientas para intervenir en esta dolorosa problemática”, agrega Lorca que entonces pensó que se podía hacer más y sí, se llegó a otro puerto.

Durante los domingos de octubre se podrá ver la obra de forma gratuita, previa inscripción en la página del Gobierno de la Ciudad, en el Espacio Carlos Gardel en Chacarita pero la idea es poder llevarla luego a otros barrios. “Hoy se presenta la posibilidad de articular el teatro con la colaboración de algunas áreas del Gobierno de la Ciudad y entonces luego de la función se ofrece una charla debate en la que referentes de temáticas de género, psicólogos, abogados y personas capacitadas e idóneas brindarán contención, recibirán denuncias y orientarán a quienes lo soliciten. Uniendo fuerzas vamos a lograr que el mensaje y nuestras acciones tengan más impacto. Frenar la violencia hacia las mujeres debe ser una política de estado porque antes de llegar al terrible crimen del femicidio naturalizamos e invisibilizamos muchísimas otras formas de violencia, verbales, simbólicas, económicas, físicas, y estas violencias ocurren al lado nuestro, en el día a día. Cuántas son muchas sintetiza una muy dolorosa problemática y realidad y es una pregunta que ya no puede quedar sin respuesta” remata Lorca.

Para agendar:

Las funciones, con entrada libre y gratuita, serán en el Espacio Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640, Chacarita) los domingos de octubre, a las 18. Las entradas podrán reservarse en www.buenosaires.gob.ar/promocioncultural.