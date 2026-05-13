Marley rompió el silencio sobre Santiago del Moro y confirmó los rumores: “Cuando voy al programa no me saluda”

Las declaraciones de Florencia Peña sobre los Martín Fierro 2026 desataron una guerra inesperada en el mundo del espectáculo. Al cuestionar las nominaciones, la actriz no solo reflotó su histórico enfrentamiento con Luis Ventura, presidente de APTRA, sino que sus dichos fueron interpretados como el inicio de una interna entre las dos máximas figuras de Telefe: Marley y Santiago del Moro. Ante el revuelo, el conductor de Por el mundo decidió romper el silencio y aclarar su postura.

Marley se refirió a su tensa relación con Santiago del Moro (Foto: Captura TV)

En diálogo con Los Profesionales (elnueve), primero se refirió a los dichos de Flor Peña sobre que él merecía estar nominado, como si lo está el conductor de Gran Hermano (Telefe): “No es una guerra con del Moro. Florencia tiró como que a ella le parecía que estaba mal, pero también está mal que haya un montón de gente más que no se incluye. Entonces, fue eso nada más. Fue una opinión de Flor, pero me lo tiran a mí porque tienen que ir a preguntarle a ella”.

En ese sentido, el presentador atribuyó los dichos de Peña sobre su no nominación exclusivamente al estrecho vínculo de amistad que mantienen: “Fue ella la que salió y dijo: ‘¿Cómo puede ser que estén esto, esto, esto y no estés vos?’. Pero es una cuestión de que a ella le gusta cómo yo conduzco, me imagino, nada más”.

Además, Marley analizó la naturaleza de los prestigiosos galardones y reveló cómo maneja las ausencias en las ternas. “Del Martín Fierro siempre hay una polémica, siempre hay gente que está, que no está y siempre alguien se enoja. Pero yo en ese sentido tengo el ego bastante bien ubicado y no me enojo con nadie, ni tampoco estoy enojado con APTRA”, señaló.

En cuanto a su relación con Santiago del Moro, subrayó: “No tengo el más mínimo problema. A mí no me cae mal. No es amigo ni nada, pero no tengo problema”.

“No tengo el más mínimo problema. No, no, a mí no me cae mal. No es amigo ni nada, pero no tengo problema”, dijo Marley sobre del Moro Archivo

Más allá de las nominaciones, la charla derivó en los rumores sobre el trato distante que existiría entre ambos conductores, especialmente en ceremonias pasadas donde del Moro estuvo al frente de la gala. Al ser consultado sobre la falta de saludo en esos encuentros, Marley intentó restarle dramatismo: “Es que no me ha saludado, cosas así cuando he ido al programa, pero no, debe ser el carácter de él, ¿no? No creo que sea porque yo... nunca me peleé, no tengo un problema”.

Ante la insistencia de la cronista del ciclo que conduce Flor de la V, quien lanzó un irónico “divino el carácter si no saluda...”, el conductor de Telefe optó por una respuesta conciliadora, aunque visiblemente incómodo. “Capaz que está apurado, ¿viste? Pero no, no tengo problemas”, concluyó, entre risas, con intención de restarle importancia a la supuesta rivalidad.

Qué dijo Florencia Peña sobre Santiago del Moro

Al criticar a los Martín Fierro, Flor Peña expuso una tensa interna entre los conductores estrella de Telefe. Al defender la ausencia de su amigo en las ternas, la actriz lanzó con ironía: “Nominaron hasta al portero y por lo menos lo podrían haber nominado a Marley”.

Qué dijo Florencia Peña sobre Santiago del Moro

Para la actriz, la ceremonia perdió su esencia y cuestionó directamente la actitud de Santiago del Moro: “No lo trata muy bien a Marley. Lo percibí bastante: no le da bola en vivo y no lo saluda”. Finalmente, marcó una clara diferencia de personalidades: “Marley es una persona extrovertida; del Moro es impenetrable”.