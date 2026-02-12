La otra historia de Cumbres borrascosas: la noche en la que una adolescente reinventó todo en solo cuatro minutos

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan Cumbres borrascosas, la nueva versión cinematográfica de la famosa novela, ahora dirigida por Emerald Fennell. Pero esta no es la primera vez que una artista británica reinventa la historia de Emily Brontë para su generación. Además de las distintas películas sobre el mismo relato, en 1977, Kate Bush, una adolescente de 18 años, transformó la novela victoriana en una revolución pop que nadie vio venir.

Kate Bush y su gran debut: Wuthering Heights

La televisión como impulso creativo

Era una noche de 1977 cuando Kate Bush se sentó frente al televisor en su casa de Kent. Llegó justo a tiempo para ver los últimos minutos de una vieja serie de la BBC: Cumbres borrascosas. Lo que vio la dejó sin aliento: una mano que entraba por la ventana, sangre, cristales rotos. “Simplemente no sabía qué estaba pasando”, confesaría después.

Esas imágenes se le quedaron grabadas. Tanto que esa misma noche del 5 de marzo se sentó al piano y en pocas horas escribió “Wuthering Heights”, la canción que la convertiría en la primera mujer en alcanzar el número uno de las listas británicas con una composición escrita completamente por ella misma.

Bush todavía no había leído la novela de Brontë, pero aquella escena fantasmal la obsesionó hasta que decidió leer el libro completo. Cuando lo hizo, descubrió algo que le pareció mágico: compartía su cumpleaños, el 30 de julio, con Emily Brontë. Y su propio nombre, Catherine, era el mismo de la heroína trágica de la historia.

La voz aguda de la canción fue una elección premeditada de Kate Bush para darle un aire trágico al tema Instagram 70s Desperado

El descubrimiento de una genio adolescente

Kate Bush nació en julio de 1958 en una familia donde la música era parte del aire que se respiraba. “Mis hermanos son muy musicales. Fueron ellos quienes me introdujeron en este mundo. Siempre estaban tocando cuando era niña”, recordó. A los 14 años ya componía sus propias canciones. A los 16, su familia había grabado una cinta demo con más de 50 composiciones. Todas fueron rechazadas por los sellos discográficos hasta que un amigo de la familia decidió hacerle llegar esa cinta a David Gilmour.

“Me intrigó esa voz tan extraña”, recordó Gilmour. Quedó tan fascinado que fue a conocer a la joven: “Fui a su casa, conocí a sus padres y me tocó unas 40 o 50 canciones”. Una en particular lo dejó sin palabras: “The Man with the Child in His Eyes”, que Kate había escrito a los 13 años. “Pensé: cualquiera que pueda escribir esto es un talento mayor”, declaró.

David Gilmour fue clave en el debut de Kate Bush Instagram Rock have mercy

Gilmour se convirtió en su protector. Pagó de su bolsillo para que Kate grabara tres canciones en los estudios AIR de Londres en junio de 1975, con producción de Andrew Powell y la ingeniería de Geoff Emerick, que había trabajado con los Beatles. Luego llevó esas grabaciones a EMI. “Les dije: ‘¿Quieren escuchar algo que tengo?’. Les puse ‘The Man with the Child in His Eyes’. Y dijeron: ‘Sí, gracias, nos la quedamos’”, contó Gilmour.

Dos años de preparación

EMI firmó a Kate Bush cuando tenía 16 años, pero con una condición poco habitual: debía esperar dos años antes de lanzar nada. Bob Mercer, gerente general de la discográfica, pensaba que era demasiado joven para enfrentar la industria. Fue una decisión arriesgada que resultó brillante. Kate usó ese tiempo para tomar clases de danza interpretativa con Lindsay Kemp, la misma coreógrafa que había trabajado con David Bowie. “Lindsay Kemp me ha influenciado porque es uno de mis ídolos. Para mí eso es perfecto porque de eso se trata la música. Es emoción, surge desde dentro”, explicó Kate.

Durante esos dos años, Kate también componía a su ritmo. Sobre su proceso creativo subrayó: “Suelo tener un poco de sueño todo el día y luego, a las 11 de la noche, me despierto de verdad”. Fue en una de esas ocasiones cuando nació “Wuthering Heights”.

Dos años antes de su lanzamiento, Bush estudió baile y mimo con la misma coreógrafa que había trabajado con David Bowie Instagram 70s Desperado

La batalla por ser la primera

Para el verano de 1977, Kate Bush grabó The Kick Inside, su álbum debut. Las sesiones en los estudios AIR fueron experimentales. Los productores Andrew Powell y Jon Kelly probaron configuraciones inusuales de micrófonos e instrumentos. La sección de cuerdas era imponente. El resultado fue una producción sofisticada que algunos críticos llamaron “pop victoriano”.

Pero cuando llegó el momento de elegir el primer sencillo, EMI quería lanzar “James and the Cold Gun”, una canción más rockera. Kate se opuso con toda su determinación. Ella quería que “Wuthering Heights” fuera su debut. Insistió tanto que la discográfica cedió.

El sencillo estaba programado para noviembre de 1977, pero Kate tampoco estaba conforme con la portada. Exigió cambiarla. EMI aceptó y retrasó el lanzamiento hasta el 20 de enero de 1978. La portada definitiva, de Jay Myrdal, mostraba a Bush aferrada a un barrilete con un dragón rojo que atravesaba un ojo gigante. Era tan misteriosa como la canción misma.

El primer disco de Kate Bush, con el tema Wuthering Heights, se lanzó en 1978 Instagram Archive vinyls

La voz de un fantasma

La decisión más radical de Kate fue su elección vocal. “La razón por la que canté esa canción tan agudo es porque sentí que lo requería”, explicó. “El libro tiene una atmósfera de locura y Cathy es un fantasma. Quería capturar eso en la voz. Interpreto a Cathy, que era un espíritu, y necesitaba algún tipo de efecto etéreo”.

Ese registro agudo extremo dividió opiniones. Algunos lo encontraron insoportable. Otros quedaron hipnotizados. Pero todos coincidieron en una cosa: nunca habían escuchado nada igual en el pop.

Dos videos, una sola visión

Kate creó toda la coreografía de los dos videoclips. En el primero, la “versión interior”, aparece en una habitación oscura llena de niebla blanca, vestida de blanco, sus movimientos dramáticos y emotivos capturan la esencia de un fantasma.

Kate Bush y el videoclip original de Wuthering Heights

El segundo video se filmó la mañana del 26 de octubre de 1977 en Salisbury Plain, cerca de Tidworth. Kate baila al aire libre en un paisaje que evoca los páramos de Yorkshire, vestida con un vestido rojo que ondea con el viento. Ese vestido se convirtió en un ícono cultural. Hoy existe un evento anual llamado The Most Wuthering Heights Day Ever donde miles de fans en todo el mundo recrean la coreografía vestidos de rojo.

Tres semanas hasta el número uno

“Wuthering Heights” se lanzó el 20 de enero de 1978. El 11 de febrero entró en las listas británicas en el puesto 42. Una semana después saltó al 27. Kate hizo su primera aparición en el programa de televisión Top of the Pops y la BBC Radio 1 agregó la canción a su rotación. El impacto fue inmediato. El 4 de marzo alcanzó el número uno. Destronó a ABBA y su Take a Chance on Me. Kate Bush, con apenas 19 años, se convirtió en la primera mujer en llegar al número uno de las listas británicas con una canción escrita completamente por ella misma.

La canción permaneció en la cima durante cuatro semanas. También llegó al número uno en Australia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda y Portugal. Estados Unidos fue la excepción: allí nunca logró el mismo impacto. Pero en Europa el fenómeno fue imparable.

El primer disco de Kate Bush vendió más de un millón de copias Instagram 70s Desperado

Un legado que crece con el tiempo

El álbum The Kick Inside se publicó en febrero de 1978 y vendió más de un millón de copias. A lo largo de los años, el reconocimiento a "Wuthering Heights" solo ha crecido. La revista Q la ubicó en el puesto 32 de su lista Top 100 Singles of All Time. En 2016, la publicación Pitchfork la nombró la quinta mejor canción de la década de 1970. En 2020, The Guardian la clasificó como el 14° mejor número uno británico de todos los tiempos.

En 2022, Kate Bush experimentó un resurgimiento masivo cuando Running Up That Hill apareció en Stranger Things de Netflix. La canción de 1985 le dio su primer Top 10 en Estados Unidos y llegó al número uno británico 44 años después de su debut. “Es simplemente extraordinario. Nunca imaginé que sería algo así”, declaró Bush.

Una revolución silenciosa

Lo que Kate Bush logró con “Wuthering Heights” fue más que un éxito comercial. En cuatro minutos y medio fusionó literatura victoriana, teatro, ballet y música experimental en algo completamente nuevo. Lo hizo en una época donde las mujeres en la música pop eran principalmente intérpretes de canciones escritas por hombres. Kate cambió esa narrativa.

En cuatro minutos y medio, Kate Bush fusionó literatura victoriana, teatro, ballet y música experimental en algo completamente nuevo Instagram 70s Desperado

Emily Brontë tuvo que publicar Cumbres borrascosas bajo el seudónimo masculino de Ellis Bell en 1847. Las críticas fueron duras. Murió un año después sin ver reconocida su genialidad. Kate Bush, 130 años más tarde, tomó esa historia y la transformó en un himno. Le dio voz a Cathy, el personaje que en la novela nunca puede contar su propia historia.

Ahora, mientras Emerald Fennell reinterpreta la historia para una nueva generación con Margot Robbie como Catherine, la canción de Kate Bush sigue resonando como un himno victoriano.