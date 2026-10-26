La otra “madre” de Martita y Felipe Fort: quién es la mujer elegida por Ricardo Fort para cuidar a sus hijos

El entorno más íntimo de Marta y Felipe Fort reconoce a una figura fundamental en su estructura emocional cotidiana. Marisa López, una exatleta de alto rendimiento, ocupa desde hace dos décadas el lugar de una madre de corazón para los mellizos. Su historia comenzó en febrero de 2004, cuando Ricardo Fort buscó una persona de absoluta confianza para la atención de sus hijos recién nacidos.

Marisa López se convirtió en la figura materna de los mellizos, Martita y Felipe

Karina Antoniali, esposa de Eduardo Fort, recomendó a su amiga ante el empresario para gestionar esa tarea sensible. Desde ese momento, López abandonó las exigencias del deporte profesional y enfocó su energía en la crianza de los niños. Lo que empezó como un vínculo laboral mutó con los años hacia un lazo familiar indestructible.

Marisa López resignificó su vida para criar y proteger a los mellizos más famosos del país

Antes de esta vida pública, López construyó una carrera brillante en el hockey sobre césped argentino. Nacida en septiembre de 1964, la deportista integró el seleccionado mayor desde 1983. Su paso por el equipo nacional incluyó hitos deportivos significativos, como la participación en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, instancia donde el plantel alcanzó el séptimo lugar. Su jerarquía internacional creció tras la obtención de tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987, La Habana 1991 y Mar del Plata 1995. Además, fue pieza clave en el equipo que logró la medalla de plata en el Mundial de Estados Unidos durante 1994, según los registros de la Confederación Argentina de Hockey.

López tuvo un exitoso paso por Las Leonas donde ganó tres medallas de oro en Juegos Panamericanos y una de Plata en un Mundial Confederación Argentina de Hockey

La muerte de Ricardo Fort en noviembre de 2013, cuando los mellizos tenían apenas nueve años, marcó un quiebre. Tras el fallecimiento del empresario y la posterior de Gustavo Martínez en febrero de 2022, López se mantuvo como el sostén principal de los jóvenes. Su presencia cotidiana resulta inquebrantable para ambos, quienes hoy la identifican como una figura materna esencial. Martita Fort suele llamarla madrina o madre de corazón y agradece su entrega constante desde sus redes sociales. En un saludo público en Instagram, la influencer escribió: “Gracias por haber dejado el mundo por nosotros todos estos años y por el cariño y acompañamiento que nos das todos los días”.

Marta Fort y un emotivo mensaje para Marisa en uno de sus cumpleaños

Por su parte, Felipe Fort sostiene una visión similar sobre el rol de López en su círculo más cercano. El joven ubica a la exjugadora en un lugar central dentro de su grupo de contención. En una publicación de Instagram, compartió una fotografía junto a su hermana y Marisa con un mensaje claro: “Feliz cumpleaños a la persona que siempre estuvo, cumpliendo un rol de madre que nos llena el corazón de amor todos los días”.

Felipe Fort también tuvo cariñosas palabras para Marisa en sus redes sociales

Esta percepción refleja la solidez del vínculo construido lejos de los flashes. La trayectoria de López, iniciada en las canchas de hockey, se resignificó en un proyecto de cuidado familiar que hoy perdura. Los mellizos valoran la renuncia de la exdeportista a su carrera profesional en pos de su bienestar durante las etapas críticas de su crecimiento. La figura de López representa, para los hijos de Fort, un pilar fundamental de afecto y estabilidad emocional, consolidado tras años de convivencia y apoyo incondicional ante las pérdidas tempranas que atravesaron en su vida personal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA