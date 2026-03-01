LA NACION

Marta y Felipe Fort festejaron sus 22 años con una gran fiesta en un boliche de la Costanera

Familiares como Eduardo Fort y Rocío Marengo y amigos como Brenda Asnícar y Grego Rossello fueron de la partida

Marta y Felipe Fort festejaron su cumpleaños con amigos y familiares
La foto que subió Felipe Fort el día su de su cumpleaños recordando a su padre
Tito Speranza, quien fue uno de los guardaespaldas de Ricardo Fort, llega al festejo con Marcela Villagra, su pareja
La cantante y diseñadora Brenda Asnícar, una de las famosas invitadas a la gran fiesta de cumpleaños de los hermanos Fort
La pareja conformada por la bailarina Celeste Muriega y el actor y modelo Christian Sancho posó en la puerta de Tequila, lugar en el que se celebró el cumpleaños de Marta y Felipe
Cartel de bienvenida para el festejo de los 22 años de los hijos del mediático chocolatero
Rocío Marengo junto Eduardo Fort en el cumpleaños tras haber sido padres a principio de diciembre
El conductor, panelista y exparticipante del Bailando, Martín Salwe, estuvo presente en el festejo de los hermanos Fort
El youtuber Martín Cirio posó para las cámaras instantes antes de entrar a Tequila
Los hermanos mellizos en la previa del gran festejo que tuvo lugar en un boliche de Palermo
Dos osos panda recibían a los 400 invitados al cumple de Marta y Felipe
Rulo Schijman, quien se hizo conocido como notero de Caiga Quien Caiga, fue uno de los invitados a la gran fiesta
Otro de los asistentes al cumpleaños de los mellizos fue el rapero Khea, que apostó por el negro y antejos oscuros
La influencia Tuli Acosta apostó por una minifalda animal print
El actor y conductor Grego Rosello fue otro de los invitados a la fiesta
