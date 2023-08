escuchar

El grave estado de salud de Silvina Luna y la reciente muerte de Mariano Caprarola reavivaron el firme pedido de una condena hacia el cirujano Aníbal Lotocki, señalado como el autor de las intervenciones quirúrgicas que les generó enfermedades crónicas a ellos y otras personas que ya lo denunciaron ante la Justicia. Actualmente, se encuentra inhabilitado para ejercer la profesión y con una condena de cuatro años de prisión en suspenso. Mientras él se mantiene en silencio, su pareja, María José Favarón, habló mediante sus redes sociales y fue contundente.

Aníbal Lotocki ganó gran fama en los medios de comunicación a mediados del 2008 al ser considerado el cirujano de los famosos, que se jactaba de realizar intervenciones quirúrgicas de excelencia para lograr el cambio físico que cada paciente quería. Sin embargo, el transcurrir el tiempo comenzó a revertir la integridad de su imagen con la primera denuncia en su contra: Silvina Luna acudió ante la Justicia por haber sido víctima de mala praxis. Se determinó que la exvedette fue inyectada con un químico derivado de metacrilato en los glúteos, una sustancia prohibida para ese uso.

María José Favarón junto a Aníbal Lotocki (Foto Instagram @majofavaron_ok_)

Desde entonces, la lista de damnificados se extendió y muchos de ellos presentan problemas en el sistema urológico. Silvina Luna tiene hipercalcemia e insuficiencia renal, presentando un cuadro grave por el que se mantiene internada en el Hospital Italiano. Mariano Caprarola sufría supercalcemia que le provocaba cálculos renales; falleció el 17 de agosto.

En este contexto, María José Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, rompió el silencio mediante su cuenta de Instagram y refirió a las acusaciones contra el médico. En la modalidad de caja de preguntas, la mujer, que también oficia de asistente del profesional, eligió responder las inquietudes de sus seguidores, quienes indagaron acerca de la gran confianza que ella profesa hacia su pareja.

María José Favarón defendió a su esposo (Foto Instagram @majofavaron_ok_)

“¿Contar y mostrar una versión a la de la televisión es una defensa? Yo tengo otra versión muy diferente de los hechos”, aseguró al responder acerca de la confianza que tiene hacia Lotocki al asegurar que es inocente de las acusaciones en su contra. Asimismo, afirmó que ella misma se sometió a operaciones en sus manos y que está muy bien, a la vez que destacó que le fue colocada también la sustancia polimetilmetacrilato. No obstante, confirmó que actualmente el cirujano no se encuentra ejerciendo, tal como lo determinó la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

María José Favarón habló sobre Lotocki (Foto Instagram @majofavaron_ok_)

En la misma línea, María José utilizó su caso personal para ejemplificar que las intervenciones realizadas por el médico no son las causantes de las enfermedades de otros pacientes. “Yo me operé un poco antes que ella (Silvina Luna) y tenemos exactamente el mismo procedimiento, y tengo mucha gente conocida que también y estamos muy bien”, detalló, y afirmó que no tiene miedo y tampoco motivos para temer por su salud.

Por último, no dudó en contestar la pregunta en la que se mencionó la muerte de Mariano Caprarola: “Me parece una falta de respeto que hablemos de algo, de lo cual se desconocen las causas. Así de clara y respetuosa soy sobre el tema”. Hasta el momento, se conoce que el analista de moda falleció a causa de un shock hemorrágico, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Al momento de su muerte estaba internado en el Centro Medicus Azcuénaga, donde se realizó el procedimiento médico litotricia, para la eliminación de cálculos renales.