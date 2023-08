escuchar

A los 49 años, murió Mariano Caprarola. El jueves por la tarde, Ángel de Brito informó en Twitter que el analista de moda, que se encontraba internado en la clínica Medicus, sufrió un “shock hemorrágico, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio”. Desde hace más de una década padecía diversas dificultades de salud tras una operación estética ejecutada por Aníbal Lotocki. En las últimas horas, se dio a conocer por qué decidió no denunciarlo ante la Justicia, como lo hicieron otras reconocidas figuras.

Silvina Luna fue la primera persona que acudió a la Justicia para denunciar que el médico Aníbal Lotocki le había inyectado una sustancia química para lograr aumento de glúteos, generándole problemas de salud, en principio en el sistema urinario. Tras una investigación se determinó que el material en cuestión es metacrilato y no se encuentra aprobado para este uso. Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa son parte de la lista de famosos que acudieron a las autoridades también como víctimas de este médico, que ahora se encuentra inhabilitado para ejercer la medicina.

Mariano Caprarola falleció a los 49 años (Foto Instagram @caprarolamariano)

Pero también, hay otra lista de personas que decidieron no presentar demandas hacia Lotocki, pero sí sufren las consecuencias de las intervenciones realizadas por el llamado “médico de los famosos”. Uno de ellos fue Mariano Caprarola quien en 2010 confió en su amigo, quien le realizó una cirugía de aumento de glúteos. Tiempo más tarde, fue diagnosticado con hipercalcemia, como consecuencia de ser inyectado con metacrilato, por lo que se realizó el procedimiento llamado litotricia para la eliminación de cálculos renales. El jueves por la tarde, tras este tratamiento, falleció.

En las últimas horas, Ángel de Brito en LAM (América) dio a conocer un audio que recibió por parte de Caprarola el pasado 29 de junio en el que explicó por qué no acudió a la Justicia para denunciar al médico, que se enfrenta una condena de prisión de cuatro años.

Filtraron un audio en el que Mariano Caprarola explicó por qué no denunció a Lotocki

“En realidad es que no le hice ninguna demanda, yo me operé, me salvé la vida y todo, no le hice ninguna demanda porque la verdad es que es un siniestro, es un hijo de p... y no tengo que ir a decírtelo, o sea sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja en hacerle la demanda. La verdad que ‘¿qué me iba a pagar?’, yo lo único que quiero es que vaya preso, nada más, así que con (Fernando) Burlando decidimos no hacer nada y sí cuando me llamen hablar públicamente. Pero de hacerlo, no le hicimos nada y decidimos como quemarlo en todos lados”, se escucha decir al asesor de moda, quien estaba asesorado por el famoso abogado.

Estas palabras fueron emitidas en relación con la delicada situación de salud de Silvina Luna, que desde el 13 de junio se encuentra internada en grave estado en el Hospital Italiano. Por su parte, desde el 2021, Caprarola se enfocó en divulgar en los medios de comunicación que Aníbal Lotocki había arruinado su salud y esperaba que pague por eso.