Anya Taylor-Joy dio algunos detalles sobre la boda que mantuvo en secreto durante años: “Fue una fiesta salvaje”

Poco a poco, Anya Taylor-Joy comienza a brindar algunos detalles de su boda secreta con Malcolm McRae y de los dos festejos, uno simple y privado y otro fastuoso y repleto de estrellas. Esta vez, a propósito del estreno en el festival de Cannes de Furiosa, la nueva película de la saga Mad Max que protagoniza junto a Chris Hemsworth, la actriz brindó una entrevista y reveló que en ninguna de las celebraciones se dejó llevar por las costumbres y lo que marcan las tradiciones.

Anya Taylor-Joy y su marido, el músico Malcolm McRae, junto a algunos amigos en el día de su fastuosa boda instagram.com/anyataylorjoy

“ Tuve una boda de vampiros ”, señaló, entre risas, la protagonista de Gambito de dama este martes, en el programa Live with Kelly and Mark conducido por Kelly Ripa y Mark Consuelos. Taylor-Joy realizó estas declaraciones semanas después de haber compartido por primera vez en su cuenta de Instagram imágenes de la exclusiva fiesta que los flamantes novios realizaron en Venecia. Aquellas fotografías dejaban ver el vestido confeccionado especialmente para ella por Christian Dior y el extraño postre central de la velada: pequeños pasteles en forma de corazón humano.

Los minipasteles con forma de corazón que la novia eligió como parte del menú instagram.com/anyataylorjoy

Taylor-Joy y McRae se casaron en secreto el 1 de abril de 2022 en Nueva Orleans y más de un año más tarde, en septiembre de 2023, festejaron junto a un exclusivo pero numeroso listado de invitados en un castillo de la romántica ciudad italiana. “ Eso es lo que pasó; simplemente fui a todos estos lugares góticos geniales ”, indicó Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy compartió imágenes del vestido, diseñado por Dior, que lució para su boda instagram.com/anyataylorjoy

Los conductores, en tanto, la elogiaron por haber elegido Nueva Orleans como escenario para llevar a cabo la ceremonia. Sin embargo, la actriz reconoció que al momento de tomar la decisión, no estaba muy familiarizada con aquella ciudad. “Fue lo mejor, nunca había estado”, dijo mientras hablaba de la ceremonia íntima, a la que asistieron los amigos cercanos de la pareja, Cara Delevingne y Sebastián Faena. “ No sé por qué me atrajo tanto, pero allí se produjo el nacimiento del gótico estadounidense y fue genial. Tengo mucha, mucha suerte de que lo hiciéramos de esa manera ”, se alegró.

Después de su boda “secreta”, Taylor-Joy y McRae mantuvieron su matrimonio bajo siete llaves durante seis meses y solo se lo dijeron a personas cercanas a ellos, como sus padres y hermanos. “A veces esos momentos los sentís como algo tan precioso que lo querés tener muy cerca de vos”, indicó la actriz. “Supongo que la celebración del día de las bromas (April Fool’s Day) ayudó. La idea por la que decidimos hacerlo de ese modo es porque estábamos convencidos de que lo queríamos mantener en secreto. Y como sabíamos que existía la posibilidad de que alguien nos viera y se filtrara a la prensa o en las redes, como era el 1 de abril, siempre podíamos decir que era una broma. ¡Y funcionó!”, explicó.

Para su segunda boda en Venecia, Italia, las cosas fueron un poco más públicas y un poco más ruidosas. “ Lo que en realidad fue muy divertido es que él era de Alabama y yo soy de la Argentina, así que hicimos que los dos del sur se reunieran ”, indicó la actriz, sobre la fiesta a la que también asistieron estrellas como Miles Teller, Nicolas Hout y Evan Ross “¡La fiesta fue salvaje!”, afirmó.

La actriz en la presentación de Furiosa, en el Festival de Cine de Cannes AP

La segunda celebración, de la que participaron unos 150 invitados, se realizó en el Palazzo Pisani Moretta y a pesar de los esfuerzos por mantener el evento en el más estricto secreto, varios de los invitados e incluso la novia fueron fotografiados en los balcones y en la extensa terraza del palacio del siglo XV. A esa altura, la prensa ya estaba alertada de la presencia de varios famosos que habían llegado al lugar en los tradicionales taxis acuáticos y que la noche anterior habían disfrutado de una fiesta de disfraces en el mismo lugar.

