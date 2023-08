escuchar

Mientras la familia de Mariano Caprarola llora su reciente fallecimiento y Silvina Luna pelea por su vida en terapia intensiva, se dio a conocer la reacción de Aníbal Lotocki cuando le preguntaron por la muerte del panelista. Este miércoles en LAM (América), dieron a conocer el audio en el que Lotocki se refiere a Caprarola, y su forma de responder, causó indignación.

Una pareja filtró un reciente audio luego de que se conociera públicamente la muerte del asesor de moda y panelista de La Jaula de la Moda, Mariano Caprarola, quien en la última década sufría diversos problemas de salud, desencadenados por la intervención que le realizó Lotocki en 2010 para un aumento de glúteos.

El mismo que intervino quirúrgicamente a Silvina Luna en el 2011, lo que le generó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal y derivó el delicado estado salud en estos últimos tres meses.

Yanina Latorre compartió el audio de Aníbal Lotocki

Este miércoles, desde LAM, filtraron el audio que, según Yanina Latorre, corresponde al marido de una paciente que está operada por Aníbal Lotocki. “Es una chica operada por Lotocki y cuando ve la muerte de Caprarola, lógicamente se preocupa, y el hombre le escribe para pedirle contención”, señaló, y agregó: “Lotocki no le dice qué le puso”.

“Hola, Gustavo. Bueno, está perfecto que no confíes en mí a pesar de lo que te dije, que no tiene nada en los glúteos. Le podés hacer una ecografía para que corrobores que no tiene nada raro y que está perfecto”, comienza el audio enviado por Aníbal Lotocki el 18 de agosto de este año.

El audio de Aníbal Lotocki del 18 de agosto del 2023

Luego agregó: “Ahora, sí me vas a creer, entonces, le hicieron todos los estudios y te das cuenta de que está todo bien y todo perfecto. Ya te expliqué que ella tiene unos tensores que le sacamos porque se le habían roto, que es lo que le provocaba el dolor. Probablemente, tenga el tensor en algún lado, le habrá quedado alguno que no se lo puede identificar porque no está en la tomografía”.

En el audio también se da a conocer que su paciente está angustiada por la situación que vive en el medio de los casos que se expusieron mediáticamente y que señalan a Aníbal Lotocki como principal responsable.

“Lo que podemos hacer es lo siguiente. Se le pide una resonancia para ver si se puede ver el tensor y se lo puede sacar. Eso es lo único que tiene. Después el resto, el tema de que esté deprimida por lo que escucha en la tele, imagínate que ya no es una cuestión de la que me pueda hacer cargo, ¿viste? Por ahí está deprimida. Yo sé que ella tiene depresión y que toma un montón de medicamentos, pero de ahí a que vos lo articules con esto, es medio extraño”, señaló.

En el final del audio se refiere al reciente fallecimiento de Mariano Carprola, lo que generó indignación entre el entorno de los pacientes que padecieron su mala praxis. “Tampoco me puedo hacer cargo de lo que dicen en la televisión. Un chico que se muere porque le cortaron una arteria, no sé qué paso, o se desangró. No habla de quién hizo la mala praxis”, explicó.

Por último, Aníbal Lotocki señaló: “Yo lo operé hace 13 años y no tengo ni siquiera una denuncia, nada con este muchacho. Esto es todo habladuría de la prensa, tampoco me voy a hacer cargo de eso”.