escuchar

Este miércoles, Ximena Capristo dio novedades sobre la salud de Silvina Luna tras darse a conocer que tenía Covid. Si bien la noticia se publicó el martes en El Diario de Mariana (América) de la mano de Andrea Taboada, la amiga de la modelo y pareja de Gustavo Conti, contó los últimos detalles y reveló por qué Ezequiel Luna, su hermano, no quiere publicar el parte médico.

Ximena Capristo dio los últimos detalles de Silvina Luna con Covid

La situación de Luna en el Hospital Italiano se complejizó tras contraer coronavirus, en ese marco Ángel de Brito, quien recibió a Capristo en LAM (América), le consultó a la amiga de la modelo cómo se encuentra, ya que Ezequiel de momento decidió no compartir información en referencia al progreso en la salud de su hermana.

Si bien el conductor manifestó que no tuvo una respuesta de Ezequiel, fue Ximena quien explicó: “Lo que pasa es que él quiere blindar todo, por la cuestión de que ella está un poquito mejor, como que todo sube y baja. No se puede dar un parte diario porque no es siempre lo mismo”, sentenció Capristo.

Y agregó: “Dentro de su cuadro, está mejorando día a día y lo que dijo Taboada del Covid y demás, que salió de la fuente del Hospital Italiano, yo tengo entendido de que ella está vacunada y demás, como que también es algo leve”. En tanto, insistió: “No es que la empeoró”.

En ese instante, De Brito acotó: “Igual en ese estado, es una complicación más”. “Son todas complicaciones, también estar tantos meses adentro de un hospital también es una complicación”, completó Capristo. Además, Yanina Latorre comentó: “Claro, no es como Burlando que él la quería sacar”. “No, imaginate que a ella le hacen diálisis. Cuando le hacen eso, ella se siente re bien”, reiteró Ximena y luego de ello rememoró cómo eran sus días junto a Silvina, en donde indicó “lo terribles” que eran a causa de sus constantes dolores.

Con respecto al cuadro actual de Silvina, la información que pudo confirmar LA NACION indicó que luego de los exámenes diarios de rutina que le practica el cuerpo médico del Hospital Italiano, detectaron que la exconcursante de Gran Hermano había contraído Covid.

Esto condice lo que contó el martes en DDM Taboada: “Quiero ser muy cauta Mariana, porque esta es una información que me llega, le habría dado Covid positivo a Silvina Luna en el Hospital Italiano. Por supuesto quiero ser muy respetuosa con este tema, porque todos queremos a Silvina y queremos que se reponga muy pronto”, agregó la panelista.

Silvina Luna tiene Covid pero según confirmó Ximena Capristo, se encuentra estable (Foto Instagram/@silvinalunaoficial)

Acerca de su último y más reciente parte médico sobre la salud de la modelo, que se encuentra internada desde hace tres meses, confirmaba que luego de una leve mejoría, Luna había regresado a terapia intensiva. “La paciente Silvina Luna reingresó al servicio de Terapia Intensiva de este Hospital el 10 de agosto de 2023, por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal”, dijo el escrito difundido por Fernando Burlando, abogado defensor de la modelo en la denuncia que llevó contra Aníbal Lotocki.

“Está respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica. Su cuadro general presenta mejoría”, concluyó la Dirección Médica del Hospital Italiano.

Silvina Luna ingresó a la sala de urgencias el 13 de junio acompañada de su hermano Ezequiel a causa de una falla renal, a la que después se sumó una complicación respiratoria que derivó en un shock séptico y obligó a que se quede internada en terapia intensiva. Cabe recordar que en 2011 fue víctima de mala praxis y terminó con un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal tras someterse a una intervención quirúrgica estética. De momento, la exparticipante de Gran Hermano presenta mejorías pausadas y espera una pronta recuperación.