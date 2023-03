La participante de MasterChef que emocionó a todos con su historia de vida, en especial a Germán Martitegui

escuchar

Masterchef (Telefe) comenzó esta semana y está en su primera etapa, en la que los aspirantes a ingresar al programa deberán pasar el riguroso examen del jurado para entrar al reality. En esta instancia, los cocineros que tienen el rol de jueces, conocen a los concursantes y, a veces, hasta se emocionan con ellos. Es lo que ocurrió este martes con Belén, una participante que conmovió a los tres chefs con su historia de vida. Especialmente, a Germán Martitegui, que a la hora de evaluar su plato, le dijo: “Te merecés esta oportunidad”.

En el dinámico desfile de aspirantes al ingreso de Masterchef se presentó frente a los jurados Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular la joven Belén, que confesó sentirse “muy bien, feliz, re nerviosa”. De inmediato, la muchacha contó que tiene 31 años, cuatro hijos, y que el plato que estaba a punto de presentar era un “pollito al verdeo”.

Belén conmovió al jurado de Masterchef con su historia de vida

“¿A qué te dedicás?”, le preguntó De Santis. “Quería estudiar cocina, pero después dejé, con los niños y todo. Hago cuadros, también hago campañas, un poquito de todo”, respondió ella, mientras manipulaba los elementos para presentar su plato.

“¿Te gusta la cocina?”, fue la siguiente pregunta del cocinero nacido en Italia, que con ello le abrió la puerta a Belén para que cuente una conmovedora historia de vida. “Me encanta la cocina. Creo que de chica pasé mucha hambre, entonces viene por ahí mi lado de que me guste la cocina”, dijo la joven, creando con sus palabras un silencio profundo en el estudio.

Pollo al verdeo, fue el plato que hizo Belén, que recibió un punta de dos votos a favor contra uno en contra por parte del jurado Captura Telefe

Segundos después, Belén continuó con su historia: “A mí me abandonaron, me dejaron en una plaza, me agarró una familia y vivíamos en un barrio muy precario, en una casilla. Y nada, éramos cartoneros y pedíamos pan de ayer en las panaderías. O sea, pasé hambre realmente y creo que del deseo de comer y tener comida, me gusta, lo disfruto y amo comer”.

“Desarrollaste esa curiosidad”, agregó De Santis entonces. “Sí, exactamente”, respondió la joven.

En el momento en que los jueces probaban el pollo al verdeo, Belén estaba también muy conmovida. Al punto de que literalmente se le caían las lágrimas, y todo el tiempo trataba de contener el llanto, mientras se comunicaba con cada uno de los chefs. “No me mires. Soy muy sensible”, le dijo a Donato. “Me pongo ansiosa”, le explicó a Damián Betular, y, finalmente, cuando Martitegui degustaba el pollo, ella le espetó: “Qué miedo me da esa mirada”.

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el jurado de Masterchef, escucha con suma atención la historia de vida de Belén Captura Telefe

“Te merecés esta oportunidad”

Finalmente, en la instancia de las devoluciones, el clima de emoción continuaba en el estudio, tanto del lado de los jurados como de la participante. “Hacés las cosas bastante bien. Las papas están muy ricas. Te salió generoso y muy honesto como plato. Te doy un sí”, le dijo De Santis.

“Belén, entiendo que hay un montón de nervios y de cosas en juego, pero el plato es el que define y para mí es un no”, dijo, a su turno Betular.

De este modo, el que tenía que definir el acceso o no al reality de Belén era Germán Martitegui, que ponderó más allá del plato la experiencia de vida de la joven. “Yo no voy a hablar del plato -dijo el chef-. A mí me parece que vos te merecés esta oportunidad, me parece que nosotros nos merecemos la oportunidad de tenerte cerca un rato y enseñarte a cocinar, así que te voy a dar un sí”.

Belén ingresó a Masterchef y expresa su felicidad con la conductora del programa, Wanda Nara captura telefe

“¡Vamos!, ¡Gracias!”, fue la efusiva reacción de la joven, que pocos segundos después recibió el delantal de manos del propio Martitegui. “Muchas gracias. Me voy chocha. Chau”, dijo la muchacha, mientras abandonaba esa parte del estudio.

Poco después, la joven se estrechó en un abrazo con Wanda Nara, la conductora del programa, que le preguntó: “¿Te emocionaste?”. “Me lloré todo”, respondió ella, que luego le dedicó su logro a sus hijos y a su marido.

