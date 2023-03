Ángel de Brito reveló por qué Romina Uhrig fue la única exparticipante de Gran Hermano que no aceptó ir a LAM

escuchar

Luego de ser eliminada, Romina Uhrig se convirtió en la única exparticipante de todo el ciclo de Gran Hermano (Telefe) que decidió no dar el presente en LAM (América) para una entrevista con Ángel de Brito y las angelitas. Durante la noche del miércoles, el conductor habló sobre “el faltazo” de la exdiputada y dio detalles sobre cómo fue la situación.

Días atrás, cuando ya había iniciado la cuenta regresiva para la final de Gran Hermano y los cuatro jugadores que todavía estaban en la casa se creían los finalistas, Santiago del Moro desató un revuelo al anunciar que, contrario a lo que se creía, habría una eliminación más. Dicho eso, los hermanitos se sometieron nuevamente a una gala de nominación y a una consiguiente gala de eliminación, que culminó en la salida de Romina, consagrando a Marcos Ginocchio, Julieta Poggio e Ignacio “Nacho” Castañares como los finalistas.

Tras su despedida, la exdiputada se dispuso a cumplir con los diversos compromisos con medios y otros programas televisivos al igual que los anteriores eliminados hicieron antes que ella. Sin embargo, hubo uno en particular que decidió rechazar: se negó a ir a LAM.

Romina fue la última eliminada de Gran Hermano (Captura de TV)

Desde el inicio de Gran Hermano en octubre del 2021, quienes abandonaban la casa lo hacían un domingo, el lunes formaban parte del debate en el mismo programa y, en los días siguientes, daban el presente en el estudio de América en donde protagonizaban un mano a mano no solo con Ángel de Brito, sino también con las angelitas. 14 de los exparticipantes siguieron esa secuencia, menos Romina. Aunque desde el magazine de la farándula ya habían anunciado que Uhrig sería la invitada de la noche, finalmente nunca apareció.

“Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, es la única participante que no va a venir a LAM. Nos avisó hace un ratito que prefiere no participar del programa. Salió de la casa, participa lunes y martes del debate. También estuvo con Vero (Lozano, conductora de Cortá por Lozano), no sé si estuvo en algún programa más, pero como todos los participantes tiene esta semana la recorrida mediática que hacen todos habitualmente”, explicó el conductor.

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, fue diputada

Sobre la respuesta del canal, con el que la competidora tiene un contrato, detalló: “La gente de Telefe hizo todo lo posible para que cumpla con lo pactado, inclusive nos ofrecieron un horario para hacer un mano a mano conmigo, porque quizás no quería exponerse a todas las angelitas. Pero tampoco, no hay ninguna posibilidad”. En cuanto al motivo de su negativa, admitió: “Desconozco, yo creo que las preguntas”, en referencia al cuestionario que tenían preparado sobre algunos de los escándalos que protagonizó durante su paso por la competencia.

Romina fue una de las participantes más criticadas del reality, no solo porque una parte del público vio con malos ojos que dejara tantos meses a sus hijas para estar en la televisión, sino por las múltiples acusaciones de corrupción que hay en torno a su pasado dentro del ambiente de la política, especialmente tras quedar envuelta en una investigación por enriquecimiento ilícito que se le hizo tanto a ella como a su expareja, Walter Festa, quien fue intendente de Moreno.

Según el informe realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), desde su nombramiento, la pareja habría adquirido varios terrenos, autos de alta gama y crearon dos empresas, adquisiciones y acciones económicas que no pudieron justificar.

