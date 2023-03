Gastó $28.400 en una comida para dos personas, lo expuso en Twitter y le llovieron críticas por un detalle del menú

escuchar

En las redes sociales se ha vuelto una costumbre exhibir los tickets de restaurantes y hacer algún comentario sobre las particularidades que trae la ese papel. A partir de ello, suelen sucederse encarnizados y apasionantes debates. Es lo que ocurrió el pasado viernes con un usuario que publicó en Twitter la cuenta de un local gastronómico en la que constaba que, un menú para dos personas, les había costado $28.400.

El tuitero, que como dato importante pidió salmón en ese restaurante, se preguntó si ese monto no se trataba de una “aberración comercial”, y, casi instantáneamente, estalló la controversia entre los demás usuarios.

El tuitero Pascow se preguntó si lo que le habían cobrado en un almuerzo para dos estaba bien o era "una aberración comercial" Twitter / @Pascow

Pascow (@Pascow) es el nombre de este tuitero que encendió la mecha de la polémica al publicar el pasado viernes en su cuenta el ticket de un restaurante en el que se daba cuenta de que dos personas, por una comida, habían gastado $28.400. “No me quejo ni escracho, solo pregunto: ¿está bien esto para dos comensales, o es una aberración comercial de un país invivible?”, escribió el usuario en su publicación.

El ticket del almuerzo para dos comensales que costó $28.400, en detalle Twitter / @Pascow

Hay que destacar que, tras observar los detalles de la cuenta que expuso Pascow, buena parte de esos $28.400 corresponde al plato principal que ambos comensales pidieron: salmón rosado grillado. En este caso, el total por los dos platos de este costoso pescado fue de $16.446.

Las críticas al tuitero Pascow pasaron, entre otras cosas, por sorprenderse de un precio que ya estaba en la carta Twitter / @maiolamaa

En principio, hubo muchos comentarios que le preguntaban al tuitero si no había mirado los precios antes de pedir, como para señalar que, de haber conocido los precios previamente, no había mucho por lo que asombrarse. “En la carta, en la columna de la derecha, están los precios. Si el salmón es caro, pedí milanesa de pollo”, le escribió en ese sentido, el usuario Maio, tras retuitear el mensaje de Pascow.

Luego, hubo algunos usuarios que respondieron positivamente a la pregunta del tuitero acerca de si era o no una “aberración comercial” lo que terminó pagando. Y otros indicaron que el costo de la cuenta se relaciona con lo caro que está el salmón y a la calidad del local comercial.

Muchos resaltaron que el plato que pidieron los comensales, salmón rosado, es caro de por sí Twitter / @pablosab22

“Es un montón de plata, pero el salmón es caro de por sí. Calculo que es un lugar de cierta categoría. Hay buenos restaurantes, donde podés comer salmón grillé y ensalada de rúcula y que no tienen esos precios. Creo que en gran medida estás pagando el lugar”, le contestó Pablo Dotro.

Otros tuiteros tuvieron en cuenta el plato que pidieron y el lugar, aunque, así y todo, señalaron que "es un montón de plata" los $28.400 para dos personas Twitter / @Pablo_El_Mago

“Obvio. Yo fui ahí, gasté mucho más de lo razonable. Y punto. Quise mostrar como se fue todo al c... nada más”, replicó Pascow a ese comentario. Es que el mismo tuitero que exhibió el ticket se prestó a contestar varios de los mensajes que recibía.

Pascow aclaró lo que él había querido transmitir al publicar el ticket Twitter / @Pascow_

“Comieron salmón que es importado, la próxima probá pedir brótola o merluza y te baja la cuenta. Lo único que me parece una estafa es cobrar cubierto y para colmo $450 casi el valor de la gaseosa”, escribió, también apuntando contra el salmón, el usuario Bostero orgulloso, otro usuario que se subió a la polémica.

Ante la aparición en su posteo de más y más mensajes críticos -hasta le cuestionaron que comiera el salmón con gaseosa y no con vino-, un tiempo después el propio Pascow retuiteó su tuit con el ticket y realizó una enumeración para aclarar las cosas. “1. Ni en p... pago eso de mi bolsillo; 2. Sé mirar una carta y sé dónde me van a matar; 3. No me quejé, exhibí; 4. El salmón estaba buenísimo; 5. No era Coca, era Pepsi. Y encima light; 6. No dejé propina”.

A Pascow también lo criticaron por no dejar propina en un almuerzo que costó $28.000 para dos personas, y por el que no pagó Twitter / Agguussttiina

El tuitero aclaró más tarde que el costo lo pagó su empresa, ya que fue un “almuerzo de trabajo”. Pero como las polémicas en Twitter nunca parecen tener fin, tras este descargo de Pascow, volvieron a arreciar las críticas, esta vez por el hecho que él mismo había admitido el hecho de no dejar propina. “Si no le dejás propina al mozo en un almuerzo que encima te paga la empresa el inviable sos vos”, fue uno de los mensajes más tranquilos que recibió el tuitero en este sentido.

