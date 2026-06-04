La pelea menos pensada entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich: “¿Quién te creés que sos?"

En medio de su debut como conductor de La jaula de la moda (eltrece), que le valió algunas críticas por su inexperiencia, Mariano Martínez brindó un móvil para Intrusos (América TV), donde protagonizó un insólito cruce con Rodrigo Lussich del que todos hablan.

En medio de las críticas por su desembarco en La Jaula de la Moda, el actor enfrentó al conductor y no le dejó pasar ninguna de sus reacciones (Foto: Captura TV)

Todo comenzó cuando Adrián Pallares le preguntó al actor sobre su llegada al ciclo que analiza los looks de famosos en eventos, galas y redes sociales. Acto seguido, el exprotagonista de Son amores (eltrece) lanzó: “Ahora los voy a atender a ustedes. Lussich, ¿quién te crees que sos?”. Lejos de seguirle la corriente, el periodista uruguayo le contestó: “A vos conduciendo seguro que sí te gano, porque conduzco hace veinte años y vos hace cero días”.

Aunque al principio todo parecía ser un acting, las constantes chicanas terminaron descolocando a los presentes. “¿Qué descubriste? ¿La pólvora, la lamparita?”, le retrucó Lussich. Al escucharlo, Martínez quiso explicarle al presentador que se trataba de una broma, situación que no le agradó: “Te estoy cargando. No te bancás un chiste. ¿Qué te pasa? Yo no me enteré de lo que dijiste vos, te estaba haciendo un chiste”. El periodista, sin embargo, le retrucó: “Me hablás así, no te conozco para saber si estás hablando en serio o no”. Por lo que Mariano agregó: “No importa, no voy a entrar en detalle. Era un chiste”.

Con intención de desviar la tensión, Pallares tomó la palabra e indagó sobre el detrás de escena del programa del que forma parte. “Dedico mi energía a trabajar, dedico mi energía a vivir, a mi vida personal, dedico mi energía a ponerle al trabajo, hacerlo con disfrute, hacerlo con alegría, y nada más. Lo otro, sinceramente, si viene con respeto, sobre todas las cosas, si viene con respeto, algo constructivo, lo puedo tomar. Ahora, si viene desde otro lugar, para mí pasa de largo, pero automáticamente… ahí me resbala”, aseveró.

Más tarde, Rodrigo Lussich recurrió a sus redes sociales para referirse a la tensa situación que vivió con el actor. “Mariano Martínez no me hizo un chiste, me patoteó en vivo, hizo lo que se llama un comentario pasivo-agresivo”, expresó.

Y agregó: “Si fue un chiste, no se entendió, no se enteró nadie. La verdad es que fue una psicopateada absoluta, típica de un cínico que se hizo el loco, y yo le contesté mal, porque soy más loco que él. Como quien te pega y después te dice: ‘Te hice un mimito, ¿no te diste cuenta, tonto?’”.

Rodrigo Lussich se refirió a su cruce con Mariano Martínez

“No me digan que me hizo un chiste y no lo entendí, porque eso no fue así. Él reaccionó muy mal, se plantó de una mala manera que hubiera merecido sacarlo del aire, y yo le contesté mal porque soy una leche hervida y me sentí atacado, pero no es que me confundí, que no entendí un chiste. No me subestimen ni subestimen mi inteligencia ni tampoco lo subestimen a él”, sentenció.