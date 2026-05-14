Mariano Martínez reaccionó a las críticas que recibió como conductor: “No es lo mío”

Después de las críticas recibidas tras su debut como conductor de La jaula de la moda, Mariano Martínez rompió el silencio y explicó cómo vive esta nueva etapa profesional, marcada por un rol completamente distinto al de su carrera como actor.

En diálogo con el programa Intrusos (América TV), el ex Son amores contó por qué aceptó el desafío a pesar de no ser un experto en moda y se refirió a cómo enfrentó los cuestionamientos que recibió por su desempeño al aire.

Lejos de mostrarse afectado por las críticas, el actor dijo que asumió el reto siendo consciente de sus limitaciones. “Yo estoy tranquilo desde el primer minuto. No es lo mío conducir, no tengo experiencia en eso, pero me siento cómodo, tranquilo”, aseguró.

Martínez aclaró que su aporte al programa no responde a un perfil especializado en moda sino a un intento de darle un cambio al ciclo. “No vine con la pretensión de ser el súper conductor, ni dije que sabía de moda como saben Medina Flores o Claudio Cosano, porque lógicamente no”, resaltó. Y continuó: “Estaban buscando otra cosa, darle un nuevo aire al programa, por eso me llamaron a mí. Porque si quieren llamar a alguien que sepa de moda, justamente no me van a llamar a mí”.

En relación a si se sintió herido por las críticas, el artista fue tajante: “Mi política es que, si algo no me suma, miro para otro lado”. Sin embargo, decidió sincerarse sobre algunos aspectos personales que entiende que pueden condicionar parte de su desempeño, especialmente al frente de un programa en el que la estética y las referencias a las paletas cromáticas en la vestimenta tienen un papel central. “Yo blanqueo todo, que tengo dislexia, que me cuesta retener a veces los nombres, que tengo un cierto grado de daltonismo con los colores”, confesó.

El actor también compartió que, por decisión propia, no utiliza cucaracha, el auricular por el que los conductores reciben indicaciones en vivo. “No uso, no me gusta, me distrae mucho, no me suma en nada. No vengo a ser un robot”, señaló.

“¿Vos sabés de moda?"

En medio de las críticas a su rol como conductor, Martínez también recibió un dardo de Mirtha Legrand en su paso por el programa de la conductora el pasado fin de semana. “¿Estabas nervioso en el estreno de La jaula?”, quiso saber la diva tras su debut. Lejos de mostrarse incómodo, Martínez respondió: “¿Vos sabés que estaba tranquilo? La estoy pasando muy bien”, dijo.

Aunque Legrand fue más allá: “¿Pero vos sabés algo de moda?”. Sin vueltas, el actor respondió con sinceridad y desatando las risas de la mesa: “No”. Además, aclaró: “No fui con esa pretensión, ni a decir que sé un montón de moda. Sí me gusta la moda. Estoy aprendiendo. De todo se aprende”.

Luego, explicó que su elección tuvo más que ver con una búsqueda de renovación: “Yo calculo que la gente de For Fun me quiso convocar porque querían algo diferente y eso vengo a aportar yo”.

En una entrevista reciente con LA NACION, Martínez había contado que ya había sido convocado en 2025 para ese rol, pero en ese momento rechazó la propuesta por una mala experiencia previa como conductor. “Me habían llamado el año pasado, pero no me animé porque en 2018 conduje Primera cita en Telefe y dije ‘nunca más conduzco nada’. Era un programa de un formato español que me gustaba, pero que no me gustó nada cómo salió acá. Creo que no se logró el nivel que tuvo en España. Son cosas que pasan a veces, por un esquema de producción, no por falta de talento. Entonces, no tenía ganas”.

Sin embargo, en esta ocasión, optó por darse una nueva oportunidad: “Me volvieron a llamar, ya había ido como invitado y la pasé muy bien, pegué buena onda con el grupo. Cumplen 15 años y me parece un programa que tiene su prestigio y me gusta la moda. Soy muy tranquilo para vestirme y me gusta combinar, ir cambiando cositas. Entonces, cuando volvieron a llamarme, me cuadró con mis hijos, con el teatro porque graban de lunes a miércoles. Me entusiasmé”.