La pérdida de su hijo y mensajes inquietantes: qué se sabe hasta ahora de la muerte de Sinéad O’Connor

escuchar

Sinéad O’Connor murió a los 56 años, según informó este miércoles 26 de julio el diario Irish Times. La cantautora irlandesa es conocida mundialmente por su éxito Nothing Compares 2 U y llegó a la fama con su voz distintiva y su rebeldía.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado respetar su privacidad en este momento tan difícil”, dijo la familia de la artista en un comunicado difundido por la BBC y RTE.

¿De qué murió Sinéad O’Connor? La pregunta sin respuesta

Así lucía Sinéad O´Connor en sus últimos años de vida, luego de convertirse al Islam en 2018

Aún no se conoció el motivo del fallecimiento de la cantante. Era madre de cuatro hijos: uno de ellos había sido encontrado muerto el año pasado a los 17 años, luego de una intensa búsqueda.

En enero de 2022, una semana luego de la repentina muerte de su hijo, O’Connor preocupó a sus seguidores por algunos inquietantes mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, en los que sugería que tenía intenciones de suicidarse. “No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, escribió, quien había hablado en numerosas ocas sobre sus tendencias suicidas en el pasado.

Fue hospitalizada días después, luego que ella se haya puesto en contacto con las fuerzas de seguridad para que la acompañaran a internarse de forma voluntaria en un centro asistencial. “Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lamento haberlos molestado a todos”, escribió en ese entonces. Y agregó: “Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”.

Además, en los últimos años la artista expresó que sufría problemas de su salud mental: en 2003 se retiró de los escenarios por un tiempo tras dar a conocer que padecía un trastorno bipolar.

La vida y obra de Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor se convirtió en una superestrella a los 20 años a fines de la década de 1980. Empezó tocando en las calles de su ciudad natal, Dublín, y no tardó en darse a conocer a nivel mundial. En 1989 sacó su primer álbum The Lion and the Cobra, el cual obtuvo buenas críticas.

Con su cabeza rapada y estilo subversivo, se destacó por desafiar las nociones de feminidad y sexualidad imperantes durante mucho tiempo en la cultura popular. Su mayor hit fue Nothing Compares 2 U, el cual fue escrito por Prince. Este formó parte del disco I Do Not Want What I Haven’t Got, que salió al mercado en 1990 y vendió millones de copias en todo el mundo. Con él ganó un premio Grammy por “Mejor Álbum de Música Alternativa” al año siguiente, aunque no asistió a la ceremonia por considerarla “demasiado comercial”.

Además, Sinéad O’Connor llamó la atención de todo el mundo por las polémicas que la rodearon toda su vida, en especial por sus posturas sobre la religión, el sexo, el feminismo y la guerra. Se peleó con Frank Sinatra por su negativa a permitir que tocaran el himno nacional estadounidense en uno de sus espectáculos y acusó a Prince de amenazarla físicamente. Una de las imágenes que más la representa es cuando rompió una foto del papa Juan Pablo II durante una aparición televisiva en Saturday Night Live.

“Todo el mundo quiere a una estrella del pop. Pero yo soy una cantante de protesta. Solo tenía cosas que sacar de mi pecho. No tenía ningún deseo de fama”, escribió en sus memorias de 2021, Rememberings.

Luego de retirarse de ojo público por años al darse a conocer que tenía trastorno de bipolaridad, en 2005 volvió con el álbum de reggae Throw Down Your Arms, tras haber vivido un período en Jamaica y experimentado con las creencias rastafaris.

En el 2017, cambió su nombre a Magda Davitt y un año después pasó a llamarse Shuhada’ Sadaqat, tras convertirse al Islam. De todos modos, siguió usando Sinéad O’Connor como su nombre artístico.

LA NACION